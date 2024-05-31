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Клетки были бесполезны. Россия изобрела новый рецепт "чудо-танка" - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Клетки были бесполезны. Россия изобрела новый рецепт "чудо-танка"
Клетки были бесполезны. Россия изобрела новый рецепт "чудо-танка" - 31.05.2024, ПРАЙМ
Клетки были бесполезны. Россия изобрела новый рецепт "чудо-танка"
Российские военные начали использовать новую защиту для танка Т-90М "Прорыв", пишет польское издание Interia. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:54+0300
2024-05-31T13:15+0300
танки
россия
вооружения
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российские военные начали использовать новую защиту для танка Т-90М "Прорыв", пишет польское издание Interia.Как отмечается, клетки безопасности, которые использовались до этого, имеют недостатки, такие как снижение мобильности и ограничение обзора. Специалисты сомневаются в эффективности такой защиты от беспилотников и современных крылатых ракет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНовая версия танка оснащена иными защитными элементами — это две стальные пластины. Цель усовершенствования российских танков - повышение уровня защиты от беспилотников и современных боеприпасов.При этом новая конструкция прикрывает не только башню, но также двигатель и коробку передач.Как отмечают военные эксперты, модернизированный "обвес" выглядит не как фронтовая "самоделка", а как профессиональная продукция — так что не исключено, что Россия испытывает очередную модернизированную версию Т-90М в зоне активных боевых действий.При этом вопрос эффективности новой конструкции остается открытым, но ответа на него осталось ждать недолго, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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танки, россия
Танки, РОССИЯ, Вооружения
12:54 31.05.2024 (обновлено: 13:15 31.05.2024)
 
Клетки были бесполезны. Россия изобрела новый рецепт "чудо-танка"

Interia: россияне заменили защиту на танках Т-90М на более эффективную

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российские военные начали использовать новую защиту для танка Т-90М "Прорыв", пишет польское издание Interia.
Как отмечается, клетки безопасности, которые использовались до этого, имеют недостатки, такие как снижение мобильности и ограничение обзора. Специалисты сомневаются в эффективности такой защиты от беспилотников и современных крылатых ракет.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Новая версия танка оснащена иными защитными элементами — это две стальные пластины. Цель усовершенствования российских танков - повышение уровня защиты от беспилотников и современных боеприпасов.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
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При этом новая конструкция прикрывает не только башню, но также двигатель и коробку передач.
Как отмечают военные эксперты, модернизированный "обвес" выглядит не как фронтовая "самоделка", а как профессиональная продукция — так что не исключено, что Россия испытывает очередную модернизированную версию Т-90М в зоне активных боевых действий.
При этом вопрос эффективности новой конструкции остается открытым, но ответа на него осталось ждать недолго, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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