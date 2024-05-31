https://1prime.ru/20240531/proryv-848705746.html

Клетки были бесполезны. Россия изобрела новый рецепт "чудо-танка"

Клетки были бесполезны. Россия изобрела новый рецепт "чудо-танка" - 31.05.2024, ПРАЙМ

Клетки были бесполезны. Россия изобрела новый рецепт "чудо-танка"

Российские военные начали использовать новую защиту для танка Т-90М "Прорыв", пишет польское издание Interia. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:54+0300

2024-05-31T12:54+0300

2024-05-31T13:15+0300

танки

россия

вооружения

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российские военные начали использовать новую защиту для танка Т-90М "Прорыв", пишет польское издание Interia.Как отмечается, клетки безопасности, которые использовались до этого, имеют недостатки, такие как снижение мобильности и ограничение обзора. Специалисты сомневаются в эффективности такой защиты от беспилотников и современных крылатых ракет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНовая версия танка оснащена иными защитными элементами — это две стальные пластины. Цель усовершенствования российских танков - повышение уровня защиты от беспилотников и современных боеприпасов.При этом новая конструкция прикрывает не только башню, но также двигатель и коробку передач.Как отмечают военные эксперты, модернизированный "обвес" выглядит не как фронтовая "самоделка", а как профессиональная продукция — так что не исключено, что Россия испытывает очередную модернизированную версию Т-90М в зоне активных боевых действий.При этом вопрос эффективности новой конструкции остается открытым, но ответа на него осталось ждать недолго, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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танки, россия