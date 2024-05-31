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РБК: российский производитель салатов "Белая Дача" займется просекко
РБК: российский производитель салатов "Белая Дача" займется просекко - 31.05.2024, ПРАЙМ
РБК: российский производитель салатов "Белая Дача" займется просекко
В России появится новая шампанерия, которая займется выпуском просекко, рассказала компания-инициатор проекта "Белая Дача" изданию РБК. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:26+0300
2024-05-31T09:26+0300
2024-05-31T09:47+0300
экономика
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В России появится новая шампанерия, которая займется выпуском просекко, рассказала компания-инициатор проекта "Белая Дача" изданию РБК.Согласно изданию, холдинг "Белая Дача" планирует создать винодельни и винные туристические объекты на 165 гектарах виноградников в Новороссийском районе Краснодарского края. Приблизительно два миллиона бутылок вина будут производиться ежегодно на винодельне, первый розлив запланирован на 2028 год.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсновной продукцией будет игристое вино, составляющее около 80% производства "Белой Дачи", остальные 20% будут негазированными винами. Отмечается, что выращивать планируется сорта "шардоне", "рислинг", "алиготе", группа "пино", "каберне", "сира", а также "глера", используемый для производства просекко.Проект также предусматривает строительство специализированного магазина и оценивается в 3,3 миллиарда рублей.За проект ответственны основатель винодельни "Ведерников" Валерий Тройчук и опытные специалисты из винодельни "Виноградники Гай-Кодзора", "Массандры" и компании "Мое вино".В компании подчеркнули, что "Белая Дача" решила сфокусироваться на производстве игристых вин из-за растущего спроса на них как в России, так и во всем мире.
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россия, алкоголь, производство
Экономика, РОССИЯ, алкоголь, производство
РБК: российский производитель салатов "Белая Дача" займется просекко
РБК: производитель салатов "Белая Дача" начнет выпускать российское просекко
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
В России появится новая шампанерия, которая займется выпуском просекко, рассказала
компания-инициатор проекта "Белая Дача" изданию РБК.
Согласно изданию, холдинг "Белая Дача" планирует создать винодельни и винные туристические объекты на 165 гектарах виноградников в Новороссийском районе Краснодарского края. Приблизительно два миллиона бутылок вина будут производиться ежегодно на винодельне, первый розлив запланирован на 2028 год.
Основной продукцией будет игристое вино, составляющее около 80% производства "Белой Дачи", остальные 20% будут негазированными винами. Отмечается, что выращивать планируется сорта "шардоне", "рислинг", "алиготе", группа "пино", "каберне", "сира", а также "глера", используемый для производства просекко.
Проект также предусматривает строительство специализированного магазина и оценивается в 3,3 миллиарда рублей.За проект ответственны основатель винодельни "Ведерников" Валерий Тройчук и опытные специалисты из винодельни "Виноградники Гай-Кодзора", "Массандры" и компании "Мое вино".
В компании подчеркнули, что "Белая Дача" решила сфокусироваться на производстве игристых вин из-за растущего спроса на них как в России, так и во всем мире.
СМИ: из российских магазинов исчезает дешевое европейское вино