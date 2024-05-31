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В России не будут продлевать запрет на экспорт твердой пшеницы - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В России не будут продлевать запрет на экспорт твердой пшеницы
В России не будут продлевать запрет на экспорт твердой пшеницы - 31.05.2024, ПРАЙМ
В России не будут продлевать запрет на экспорт твердой пшеницы
Правительство не выходило с инициативой о продлении запрета на экспорт твердой пшеницы из России, который действует до конца мая, заявил вице-премьер Дмитрий... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:59+0300
2024-05-31T11:59+0300
россия
пшеница
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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Правительство не выходило с инициативой о продлении запрета на экспорт твердой пшеницы из России, который действует до конца мая, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. "Надеюсь, что в нынешних условиях нам пока не придётся продлевать запрет на экспорт твёрдой пшеницы. Сегодня он последний день действует... Пока мы не выходили с инициативой по закрытию, по ограничению экспорта твёрдой пшеницы. Поэтому из этого будем исходить", - сказал Патрушев. Он также отметил, что по новому плану севооборота площадь сева твердой пшеницы должна вырасти на 30%, до 1,5 миллиона гектаров. Россия в декабре прошлого года ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы, он действует до 31 мая. Решение было направлено на обеспечение продовольственной безопасности и должно было позволить поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Минсельхоз РФ выступил с предложением ввести запрет экспорта твердой пшеницы в начале ноября: там указывали, что в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в подавляющем большинстве стран-производителей урожай этой сельхозкультуры в текущем сельхозгоду может сократиться до 20-летнего минимума, поэтому такая мера нужна для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей отечественных производителей муки и макарон.
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россия, пшеница
РОССИЯ, Пшеница
11:59 31.05.2024
 
В России не будут продлевать запрет на экспорт твердой пшеницы

Патрушев: власти РФ не планируют продлевать запрет на экспорт твердой пшеницы

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Правительство не выходило с инициативой о продлении запрета на экспорт твердой пшеницы из России, который действует до конца мая, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.
"Надеюсь, что в нынешних условиях нам пока не придётся продлевать запрет на экспорт твёрдой пшеницы. Сегодня он последний день действует... Пока мы не выходили с инициативой по закрытию, по ограничению экспорта твёрдой пшеницы. Поэтому из этого будем исходить", - сказал Патрушев.
Он также отметил, что по новому плану севооборота площадь сева твердой пшеницы должна вырасти на 30%, до 1,5 миллиона гектаров.
Россия в декабре прошлого года ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы, он действует до 31 мая. Решение было направлено на обеспечение продовольственной безопасности и должно было позволить поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.
Минсельхоз РФ выступил с предложением ввести запрет экспорта твердой пшеницы в начале ноября: там указывали, что в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в подавляющем большинстве стран-производителей урожай этой сельхозкультуры в текущем сельхозгоду может сократиться до 20-летнего минимума, поэтому такая мера нужна для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей отечественных производителей муки и макарон.
 
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