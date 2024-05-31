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В России не будут продлевать запрет на экспорт твердой пшеницы

В России не будут продлевать запрет на экспорт твердой пшеницы - 31.05.2024, ПРАЙМ

В России не будут продлевать запрет на экспорт твердой пшеницы

Правительство не выходило с инициативой о продлении запрета на экспорт твердой пшеницы из России, который действует до конца мая, заявил вице-премьер Дмитрий... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T11:59+0300

2024-05-31T11:59+0300

2024-05-31T11:59+0300

россия

пшеница

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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Правительство не выходило с инициативой о продлении запрета на экспорт твердой пшеницы из России, который действует до конца мая, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. "Надеюсь, что в нынешних условиях нам пока не придётся продлевать запрет на экспорт твёрдой пшеницы. Сегодня он последний день действует... Пока мы не выходили с инициативой по закрытию, по ограничению экспорта твёрдой пшеницы. Поэтому из этого будем исходить", - сказал Патрушев. Он также отметил, что по новому плану севооборота площадь сева твердой пшеницы должна вырасти на 30%, до 1,5 миллиона гектаров. Россия в декабре прошлого года ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы, он действует до 31 мая. Решение было направлено на обеспечение продовольственной безопасности и должно было позволить поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Минсельхоз РФ выступил с предложением ввести запрет экспорта твердой пшеницы в начале ноября: там указывали, что в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в подавляющем большинстве стран-производителей урожай этой сельхозкультуры в текущем сельхозгоду может сократиться до 20-летнего минимума, поэтому такая мера нужна для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей отечественных производителей муки и макарон.

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россия, пшеница