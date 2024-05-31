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Путин поручил разработать программу развития территории Сириус

Путин поручил разработать программу развития территории Сириус - 31.05.2024, ПРАЙМ

Путин поручил разработать программу развития территории Сириус

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T18:18+0300

2024-05-31T18:18+0300

2024-05-31T18:18+0300

экономика

россия

владимир путин

сочи

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения Всемирного фестиваля молодежи, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с участниками фестиваля опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с администрацией президента, администрацией федеральной территории и образовательным фондом "Талант и успех" с учетом ранее данных поручений разработать программу развития федеральной территории Сириус и обеспечить реализацию этой программы, в том числе в целях расширения возможностей для проведения Всемирного фестиваля молодежи, предусмотрев необходимое финансирование", — говорится в тексте поручения. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года, далее — раз в год.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

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россия, владимир путин, сочи, адлер