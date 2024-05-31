https://1prime.ru/20240531/razvitie-848723030.html
Путин поручил разработать программу развития территории Сириус
Путин поручил разработать программу развития территории Сириус - 31.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил разработать программу развития территории Сириус
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T18:18+0300
2024-05-31T18:18+0300
2024-05-31T18:18+0300
экономика
россия
владимир путин
сочи
адлер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848722543_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fe6da2e65d173742b6b5ec77878ec242.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения Всемирного фестиваля молодежи, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с участниками фестиваля опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с администрацией президента, администрацией федеральной территории и образовательным фондом "Талант и успех" с учетом ранее данных поручений разработать программу развития федеральной территории Сириус и обеспечить реализацию этой программы, в том числе в целях расширения возможностей для проведения Всемирного фестиваля молодежи, предусмотрев необходимое финансирование", — говорится в тексте поручения. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года, далее — раз в год.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
https://1prime.ru/20240325/forum-846673099.html
сочи
адлер
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848722543_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4c2d394e6ceee15a2793d7bf6d693a4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сочи, адлер
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, СОЧИ, АДЛЕР
Путин поручил разработать программу развития территории Сириус
Путин поручил разработать программу развития территории Сириус
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения Всемирного фестиваля молодежи, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с участниками фестиваля опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с администрацией президента, администрацией федеральной территории и образовательным фондом "Талант и успех" с учетом ранее данных поручений разработать программу развития федеральной территории Сириус и обеспечить реализацию этой программы, в том числе в целях расширения возможностей для проведения Всемирного фестиваля молодежи, предусмотрев необходимое финансирование", — говорится в тексте поручения.
Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года, далее — раз в год.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
"Росатом" назвал число стран-участниц форума "Атомэкспо" в Сириусе