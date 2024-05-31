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Россия продлит запрет на экспорт риса, заявил Патрушев

Россия продлит запрет на экспорт риса, заявил Патрушев - 31.05.2024, ПРАЙМ

Россия продлит запрет на экспорт риса, заявил Патрушев

Производство риса в России пока не достигло показателей, которые позволили бы обеспечить полностью внутренний рынок, поэтому власти намерены снова... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:08+0300

2024-05-31T12:08+0300

2024-05-31T12:08+0300

рис

россия

экспорт

дмитрий патрушев

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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Производство риса в России пока не достигло показателей, которые позволили бы обеспечить полностью внутренний рынок, поэтому власти намерены снова пролонгировать запрет на его вывоз из страны, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме."Значит, работа ведется, у нас объемы производства риса увеличиваются, но пока они все еще не достигли тех показателей, которые бы нам позволили спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке. Поэтому по рису мы пока наше решение по запрету пролонгируем", - сказал он.Он напомнил, что из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани "очень серьезно упали объемы сева риса, там, где это можно делать эффективно, и объемы производства риса", поэтому власти были вынуждены запретить экспорта риса из страны."Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что рис - хорошая культура с точки зрения экспорта. Мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объем производства риса не менее чем до 2 миллионов тонн, с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт. Но какое-то время еще должно пройти, пока поживем в режиме запрета на экспорт риса", - добавил Патрушев.Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года.

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рис, россия, экспорт, дмитрий патрушев