Рубль: конец активного укрепления - 31.05.2024, ПРАЙМ
Рубль: конец активного укрепления
Российская валюта завершает активное укрепление, поддержанное положительной макроэкономической статистикой и продажами валютной выручки экспортерами в конце... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T07:51+0300
2024-05-31T07:51+0300
2024-05-31T07:52+0300
мнения аналитиков
рубль
?1717131140
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российская валюта завершает активное укрепление, поддержанное положительной макроэкономической статистикой и продажами валютной выручки экспортерами в конце месяца.В апреле инфляция по данным Росстата увеличилась до 7,8%, создавая предпосылки для возможного повышения учетной ставки Банком России на заседании 7 июня. Однако этот фактор вряд ли значительно поддержит рубль, так как долгосрочный период высоких ставок уже учтен в текущих котировках.Этим летом и в сентябре ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне 87-100 рублей, а евро – в пределах 95-108 рублей. Поддержку рублю окажут обязательная продажа валютной выручки, высокие цены на нефть и частично решение по ставке, а также постепенное снижение спроса на импорт.Если Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнут смягчать монетарную политику во втором полугодии, рубль может укрепиться. Однако на курс рубля могут негативно повлиять геополитическая напряженность и санкции. В предвыборный период в США кандидаты могут усилить антироссийскую риторику, что вызовет беспокойство на валютном рынке. Возможны также непредвиденные негативные события для российского бизнеса.Таким образом, в июне рубль может продолжить укрепляться, однако значительного роста курса ожидать не стоит. В середине лета вероятность ослабления рубля выше, чем продолжения его укрепления.Рубль в июне может укрепиться до 87 рублей за доллар и 95 рублей за евро, особенно если Банк России повысит 7 июня ключевую ставку. Но ниже 87 рублей доллар, по нашему мнению, уже не упадёт, скорее всего, этот уровень окажется пиком укрепления рубля.По евро таким пределом может быть 95 рублей. В середине месяца саммит в Швейцарии, встреча большой семерки и новые санкции могут обозначить дальнейшие направления антироссийской риторики и политики Запада. Возможные новые ограничительные меры против экономики России могут вызывать беспокойство на валютном рынке.ПРОГНОЗЫПо нашему мнению, в ближайшие две недели доллар может колебаться в рамках 88-92 рублей, евро 96-99 рублей.Курс евро к доллару замедлил рост около отметки 1,09, демонстрируя среднесрочную неопределенность перед завершением весенних торгов. Диапазон может сохраняться в районе 1,05-1,12. Поддержка рынка расположена в районе 1,07-1,08.
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российская валюта завершает активное укрепление, поддержанное положительной макроэкономической статистикой и продажами валютной выручки экспортерами в конце месяца.
В апреле инфляция по данным Росстата увеличилась до 7,8%, создавая предпосылки для возможного повышения учетной ставки Банком России на заседании 7 июня. Однако этот фактор вряд ли значительно поддержит рубль, так как долгосрочный период высоких ставок уже учтен в текущих котировках.
Этим летом и в сентябре ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне 87-100 рублей, а евро – в пределах 95-108 рублей. Поддержку рублю окажут обязательная продажа валютной выручки, высокие цены на нефть и частично решение по ставке, а также постепенное снижение спроса на импорт.
Если Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнут смягчать монетарную политику во втором полугодии, рубль может укрепиться. Однако на курс рубля могут негативно повлиять геополитическая напряженность и санкции. В предвыборный период в США кандидаты могут усилить антироссийскую риторику, что вызовет беспокойство на валютном рынке. Возможны также непредвиденные негативные события для российского бизнеса.
Таким образом, в июне рубль может продолжить укрепляться, однако значительного роста курса ожидать не стоит. В середине лета вероятность ослабления рубля выше, чем продолжения его укрепления.
Рубль в июне может укрепиться до 87 рублей за доллар и 95 рублей за евро, особенно если Банк России повысит 7 июня ключевую ставку. Но ниже 87 рублей доллар, по нашему мнению, уже не упадёт, скорее всего, этот уровень окажется пиком укрепления рубля.
По евро таким пределом может быть 95 рублей. В середине месяца саммит в Швейцарии, встреча большой семерки и новые санкции могут обозначить дальнейшие направления антироссийской риторики и политики Запада. Возможные новые ограничительные меры против экономики России могут вызывать беспокойство на валютном рынке.
ПРОГНОЗЫ
По нашему мнению, в ближайшие две недели доллар может колебаться в рамках 88-92 рублей, евро 96-99 рублей.
Курс евро к доллару замедлил рост около отметки 1,09, демонстрируя среднесрочную неопределенность перед завершением весенних торгов. Диапазон может сохраняться в районе 1,05-1,12. Поддержка рынка расположена в районе 1,07-1,08.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.