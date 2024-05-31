Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль попал в турбулентность, но курс в 90 за доллар сохранился - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240531/rubl-848723857.html
Рубль попал в турбулентность, но курс в 90 за доллар сохранился
Рубль попал в турбулентность, но курс в 90 за доллар сохранился - 31.05.2024, ПРАЙМ
Рубль попал в турбулентность, но курс в 90 за доллар сохранился
Курс российской валюты в конце мая, как мы и ожидали, не смог надолго развить повышательный тренд и в итоге, показав широкие колебания, все же вернулся... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T19:18+0300
2024-05-31T19:18+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
курсы валют
?1717172330
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты в конце мая, как мы и ожидали, не смог надолго развить повышательный тренд и в итоге, показав широкие колебания, все же вернулся практически к уровням конца прошлой недели.При этом основные инвалюты успели обновить минимумы с января: доллар максимально падал до 88,26 рубля, юань – до 12,13 рубля, евро – до 95,90 рубля.Поддержка рублю в первые дни недели приходила от завершения налогового периода мая, когда экспортеры наращивают продажи валюты для уплаты рублей в бюджет. При этом из-за проблем с трансграничными переводами (на фоне опасений вторичных санкций у банков дружественных стран) импорт оставался подавленным с вытекающим отсюда пониженным спросом на инвалюту.Однако перед выходными игроки рынка вернулись к покупке привлекательно подешевевшей инвалюты, что компенсировало падение ее курсов по итогам недели.В целом, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 57 копеек до 90,1 рубля, евро – на 42 копейки, до 97,72 рубля, юаня — на 10 копеек 12,39 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели осталась около 7,33 тысячи как и неделей ранее.РУБЛЬ НАХОДИЛ ОПОРУРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против основных инвалют, отыгрывая конвертацию валюты экспортерами под пик налогового периода мая, который традиционно приходится на 28-е число каждого месяца.В январе-апреле экспорт товаров и услуг находился вблизи значений 2023 года за аналогичный же период, импорт при этом снизился на 10%, оценивают эксперты. Таким образом, продажа инвалюты увеличилась.Кроме того, в пользу рубля играли ожидания рынка того, что ЦБ РФ может рассмотреть повышение ключевой ставки уже на заседании 7 июня.Решение Минфина не проводить на неделе аукционы по размещению ОФЗ, в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках, понизило спрос на рубли, что оказалось фактором, приостановившим укрепление российской валюты уже в середине недели.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в ослаблении к доллару, юаню и евро на фоне активизации спроса на подешевевшую до четырехмесячных минимумов инвалюту. Это, в частности, вернуло курс к в район 90 рублей за доллар.Это движение поддержало заявление Минфина РФ, который допустил, что дефицит федерального бюджета в 2024 году может быть немного больше утвержденных законом 1,595 триллиона рублей.Между тем, пакет налоговых предложений, внесенный Минфином в правительство, дает существенную дополнительную информацию для уточнения оценок параметров бюджетной политики и ее влияния на совокупный спрос на среднесрочном горизонте, заявили в ЦБ РФ.Минфин тут же отметил, что предложил не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции. Тем не менее, информация по предложенной реформе налоговой системы будет одной из значимых составляющих обсуждения к заседанию по ключевой ставке 7 июня, резюмировал ЦБ РФ.Скорее всего, новые налоговые предложения станут все же проинфляционным фактором и подстегнут ЦБ РФ к большей жесткости. Таким образом, повышение ключевой ставки до 17% годовых уже 7 июня вполне уместно, что в теории поддержит рубль. Между тем, по расчетам Минфина, общая сумма дополнительных доходов от всех налоговых изменений ожидается в сумме 2,6 триллиона рублей в следующем году.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций, Курсы валют
19:18 31.05.2024
 

Рубль попал в турбулентность, но курс в 90 за доллар сохранился

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты в конце мая, как мы и ожидали, не смог надолго развить повышательный тренд и в итоге, показав широкие колебания, все же вернулся практически к уровням конца прошлой недели.
При этом основные инвалюты успели обновить минимумы с января: доллар максимально падал до 88,26 рубля, юань – до 12,13 рубля, евро – до 95,90 рубля.
Поддержка рублю в первые дни недели приходила от завершения налогового периода мая, когда экспортеры наращивают продажи валюты для уплаты рублей в бюджет. При этом из-за проблем с трансграничными переводами (на фоне опасений вторичных санкций у банков дружественных стран) импорт оставался подавленным с вытекающим отсюда пониженным спросом на инвалюту.
Однако перед выходными игроки рынка вернулись к покупке привлекательно подешевевшей инвалюты, что компенсировало падение ее курсов по итогам недели.
В целом, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 57 копеек до 90,1 рубля, евро – на 42 копейки, до 97,72 рубля, юаня — на 10 копеек 12,39 рубля.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели осталась около 7,33 тысячи как и неделей ранее.

РУБЛЬ НАХОДИЛ ОПОРУ

Рубль начал рабочую неделю уверенным ростом против основных инвалют, отыгрывая конвертацию валюты экспортерами под пик налогового периода мая, который традиционно приходится на 28-е число каждого месяца.
В январе-апреле экспорт товаров и услуг находился вблизи значений 2023 года за аналогичный же период, импорт при этом снизился на 10%, оценивают эксперты. Таким образом, продажа инвалюты увеличилась.
Кроме того, в пользу рубля играли ожидания рынка того, что ЦБ РФ может рассмотреть повышение ключевой ставки уже на заседании 7 июня.
Решение Минфина не проводить на неделе аукционы по размещению ОФЗ, в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках, понизило спрос на рубли, что оказалось фактором, приостановившим укрепление российской валюты уже в середине недели.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в ослаблении к доллару, юаню и евро на фоне активизации спроса на подешевевшую до четырехмесячных минимумов инвалюту. Это, в частности, вернуло курс к в район 90 рублей за доллар.
Это движение поддержало заявление Минфина РФ, который допустил, что дефицит федерального бюджета в 2024 году может быть немного больше утвержденных законом 1,595 триллиона рублей.
Между тем, пакет налоговых предложений, внесенный Минфином в правительство, дает существенную дополнительную информацию для уточнения оценок параметров бюджетной политики и ее влияния на совокупный спрос на среднесрочном горизонте, заявили в ЦБ РФ.
Минфин тут же отметил, что предложил не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции. Тем не менее, информация по предложенной реформе налоговой системы будет одной из значимых составляющих обсуждения к заседанию по ключевой ставке 7 июня, резюмировал ЦБ РФ.
Скорее всего, новые налоговые предложения станут все же проинфляционным фактором и подстегнут ЦБ РФ к большей жесткости. Таким образом, повышение ключевой ставки до 17% годовых уже 7 июня вполне уместно, что в теории поддержит рубль. Между тем, по расчетам Минфина, общая сумма дополнительных доходов от всех налоговых изменений ожидается в сумме 2,6 триллиона рублей в следующем году.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковроссийский рынок акцийКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала