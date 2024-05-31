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Рубль попал в турбулентность, но курс в 90 за доллар сохранился

Рубль попал в турбулентность, но курс в 90 за доллар сохранился - 31.05.2024, ПРАЙМ

Рубль попал в турбулентность, но курс в 90 за доллар сохранился

Курс российской валюты в конце мая, как мы и ожидали, не смог надолго развить повышательный тренд и в итоге, показав широкие колебания, все же вернулся... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T19:18+0300

2024-05-31T19:18+0300

2024-05-31T19:18+0300

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты в конце мая, как мы и ожидали, не смог надолго развить повышательный тренд и в итоге, показав широкие колебания, все же вернулся практически к уровням конца прошлой недели.При этом основные инвалюты успели обновить минимумы с января: доллар максимально падал до 88,26 рубля, юань – до 12,13 рубля, евро – до 95,90 рубля.Поддержка рублю в первые дни недели приходила от завершения налогового периода мая, когда экспортеры наращивают продажи валюты для уплаты рублей в бюджет. При этом из-за проблем с трансграничными переводами (на фоне опасений вторичных санкций у банков дружественных стран) импорт оставался подавленным с вытекающим отсюда пониженным спросом на инвалюту.Однако перед выходными игроки рынка вернулись к покупке привлекательно подешевевшей инвалюты, что компенсировало падение ее курсов по итогам недели.В целом, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 57 копеек до 90,1 рубля, евро – на 42 копейки, до 97,72 рубля, юаня — на 10 копеек 12,39 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели осталась около 7,33 тысячи как и неделей ранее.РУБЛЬ НАХОДИЛ ОПОРУРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против основных инвалют, отыгрывая конвертацию валюты экспортерами под пик налогового периода мая, который традиционно приходится на 28-е число каждого месяца.В январе-апреле экспорт товаров и услуг находился вблизи значений 2023 года за аналогичный же период, импорт при этом снизился на 10%, оценивают эксперты. Таким образом, продажа инвалюты увеличилась.Кроме того, в пользу рубля играли ожидания рынка того, что ЦБ РФ может рассмотреть повышение ключевой ставки уже на заседании 7 июня.Решение Минфина не проводить на неделе аукционы по размещению ОФЗ, в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках, понизило спрос на рубли, что оказалось фактором, приостановившим укрепление российской валюты уже в середине недели.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в ослаблении к доллару, юаню и евро на фоне активизации спроса на подешевевшую до четырехмесячных минимумов инвалюту. Это, в частности, вернуло курс к в район 90 рублей за доллар.Это движение поддержало заявление Минфина РФ, который допустил, что дефицит федерального бюджета в 2024 году может быть немного больше утвержденных законом 1,595 триллиона рублей.Между тем, пакет налоговых предложений, внесенный Минфином в правительство, дает существенную дополнительную информацию для уточнения оценок параметров бюджетной политики и ее влияния на совокупный спрос на среднесрочном горизонте, заявили в ЦБ РФ.Минфин тут же отметил, что предложил не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции. Тем не менее, информация по предложенной реформе налоговой системы будет одной из значимых составляющих обсуждения к заседанию по ключевой ставке 7 июня, резюмировал ЦБ РФ.Скорее всего, новые налоговые предложения станут все же проинфляционным фактором и подстегнут ЦБ РФ к большей жесткости. Таким образом, повышение ключевой ставки до 17% годовых уже 7 июня вполне уместно, что в теории поддержит рубль. Между тем, по расчетам Минфина, общая сумма дополнительных доходов от всех налоговых изменений ожидается в сумме 2,6 триллиона рублей в следующем году.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют