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РЖД сделали опцию оформления онлайн перевозки животных без сопровождения - 31.05.2024, ПРАЙМ
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РЖД сделали опцию оформления онлайн перевозки животных без сопровождения
РЖД сделали опцию оформления онлайн перевозки животных без сопровождения - 31.05.2024, ПРАЙМ
РЖД сделали опцию оформления онлайн перевозки животных без сопровождения
РЖД сделали возможность оформления на сайте онлайн перевозки животных без сопровождения хозяина, сообщила компания. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:20+0300
2024-05-31T15:20+0300
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домашние животные
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. РЖД сделали возможность оформления на сайте онлайн перевозки животных без сопровождения хозяина, сообщила компания. "Перевозку животных теперь можно оформить онлайн на сайте РЖД. Чтобы оформить перевозку животного без сопровождения владельца, теперь не надо идти в специализированные багажные кассы. Сделать это можно быстро и просто на сайте РЖД", - говорится в сообщении РЖД. Для этого необходимо: задать начальную и конечную точки маршрута, выбрать из списка карточку поезда с услугой "Перевозка животных без сопровождающего", кликнуть на услугу, заполнить заявление на перевозку в личном кабинете, указав данные о животном и информацию об уходе за ним, ФИО и номер телефона отправителя и получателя, забронировать и оплатить услугу. Заявление и квитанция будут отображаться в личном кабинете пользователя в разделе "Мои заказы". Документы необходимо распечатать и предъявить проводнику вагона, в котором будет следовать питомец. С января по апрель текущего года поездами дальнего следования без сопровождения владельцев перевезено более 24 тысяч животных (+ 34% к 2023). Всего с момента запуска услуги в 2018 году без сопровождения перевезено более 200 тысяч домашних животных.
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ржд, домашние животные
РЖД, домашние животные
15:20 31.05.2024
 
РЖД сделали опцию оформления онлайн перевозки животных без сопровождения

РЖД сделали опцию оформления онлайн перевозки животных без сопровождения хозяина

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. РЖД сделали возможность оформления на сайте онлайн перевозки животных без сопровождения хозяина, сообщила компания.
"Перевозку животных теперь можно оформить онлайн на сайте РЖД. Чтобы оформить перевозку животного без сопровождения владельца, теперь не надо идти в специализированные багажные кассы. Сделать это можно быстро и просто на сайте РЖД", - говорится в сообщении РЖД.
Для этого необходимо: задать начальную и конечную точки маршрута, выбрать из списка карточку поезда с услугой "Перевозка животных без сопровождающего", кликнуть на услугу, заполнить заявление на перевозку в личном кабинете, указав данные о животном и информацию об уходе за ним, ФИО и номер телефона отправителя и получателя, забронировать и оплатить услугу.
Заявление и квитанция будут отображаться в личном кабинете пользователя в разделе "Мои заказы". Документы необходимо распечатать и предъявить проводнику вагона, в котором будет следовать питомец.
С января по апрель текущего года поездами дальнего следования без сопровождения владельцев перевезено более 24 тысяч животных (+ 34% к 2023). Всего с момента запуска услуги в 2018 году без сопровождения перевезено более 200 тысяч домашних животных.
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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