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РЖД оценили парк зерновозов в России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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РЖД оценили парк зерновозов в России
РЖД оценили парк зерновозов в России - 31.05.2024, ПРАЙМ
РЖД оценили парк зерновозов в России
РЖД считают достаточным в России парк зерновозов, который может без проблем перевозить даже рекордные урожаи, сообщил замгендиректора компании Алексей Шило. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:50+0300
2024-05-31T15:50+0300
россия
ржд
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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. РЖД считают достаточным в России парк зерновозов, который может без проблем перевозить даже рекордные урожаи, сообщил замгендиректора компании Алексей Шило. "Те инвестиции, которые пришли сегодня в парк железнодорожных вагонов для доставки зерна, привели к тому, что за последние пять лет парк вагонов вырос на 40%. И сегодня объективно, расчётно мы понимаем, что вагонов в стране достаточно для того, чтобы даже рекордные урожаи можно было бы без проблем вывозить", - сказал Шило в пятницу на Всероссийском зерновом форуме. Сами РЖД уже несколько лет не имеют в парке грузовых вагонов, в частности, зерновозов. Подвижной состав принадлежит железнодорожным операторам. РЖД имеют в собственности почти все железнодорожные пути в России и локомотивы. РЖД ранее сообщали, что перевозки зерна в 2023 году выросли на 37,1% - до 32,8 миллиона тонн, в январе-апреле 2024 года – на 6,7% - до 11 миллионов тонн.
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россия, ржд
РОССИЯ, РЖД
15:50 31.05.2024
 
РЖД оценили парк зерновозов в России

Шило: РЖД считают достаточным в России парк зерновозов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. РЖД считают достаточным в России парк зерновозов, который может без проблем перевозить даже рекордные урожаи, сообщил замгендиректора компании Алексей Шило.
"Те инвестиции, которые пришли сегодня в парк железнодорожных вагонов для доставки зерна, привели к тому, что за последние пять лет парк вагонов вырос на 40%. И сегодня объективно, расчётно мы понимаем, что вагонов в стране достаточно для того, чтобы даже рекордные урожаи можно было бы без проблем вывозить", - сказал Шило в пятницу на Всероссийском зерновом форуме.
Сами РЖД уже несколько лет не имеют в парке грузовых вагонов, в частности, зерновозов. Подвижной состав принадлежит железнодорожным операторам. РЖД имеют в собственности почти все железнодорожные пути в России и локомотивы.
РЖД ранее сообщали, что перевозки зерна в 2023 году выросли на 37,1% - до 32,8 миллиона тонн, в январе-апреле 2024 года – на 6,7% - до 11 миллионов тонн.
 
РОССИЯРЖД
 
 
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