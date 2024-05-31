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РЖД оценили парк зерновозов в России

РЖД оценили парк зерновозов в России - 31.05.2024, ПРАЙМ

РЖД оценили парк зерновозов в России

РЖД считают достаточным в России парк зерновозов, который может без проблем перевозить даже рекордные урожаи, сообщил замгендиректора компании Алексей Шило. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:50+0300

2024-05-31T15:50+0300

2024-05-31T15:50+0300

россия

ржд

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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. РЖД считают достаточным в России парк зерновозов, который может без проблем перевозить даже рекордные урожаи, сообщил замгендиректора компании Алексей Шило. "Те инвестиции, которые пришли сегодня в парк железнодорожных вагонов для доставки зерна, привели к тому, что за последние пять лет парк вагонов вырос на 40%. И сегодня объективно, расчётно мы понимаем, что вагонов в стране достаточно для того, чтобы даже рекордные урожаи можно было бы без проблем вывозить", - сказал Шило в пятницу на Всероссийском зерновом форуме. Сами РЖД уже несколько лет не имеют в парке грузовых вагонов, в частности, зерновозов. Подвижной состав принадлежит железнодорожным операторам. РЖД имеют в собственности почти все железнодорожные пути в России и локомотивы. РЖД ранее сообщали, что перевозки зерна в 2023 году выросли на 37,1% - до 32,8 миллиона тонн, в январе-апреле 2024 года – на 6,7% - до 11 миллионов тонн.

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россия, ржд