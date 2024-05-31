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РЖД восстановят железные дороги Армении за деньги России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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РЖД восстановят железные дороги Армении за деньги России
РЖД восстановят железные дороги Армении за деньги России - 31.05.2024, ПРАЙМ
РЖД восстановят железные дороги Армении за деньги России
РЖД оперативно приступили к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, деньги на их восстановление выделяет Россия, заявил пресс-секретарь... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T17:03+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. РЖД оперативно приступили к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, деньги на их восстановление выделяет Россия, заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Алексея Оверчука Андрей Матвеев."В соответствии с договоренностями, достигнутыми заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком и вице-премьер-министром республики Армения Мгером Григоряном, специалисты ОАО "РЖД" оперативно приступили к работам по восстановлению внутреннего и единственного международного железнодорожного сообщения Армении с Грузией, нарушенного в результате стихийного бедствия 25-26 мая на территории Лорийской и Тавушской областей республики Армения", - говорится в сообщении Матвеева."Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией", - добавил он.Матвеев подчеркнул, что "российские специалисты сделают всё, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки".
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ржд, россия, армения
РЖД, РОССИЯ, АРМЕНИЯ
17:03 31.05.2024 (обновлено: 17:09 31.05.2024)
 
РЖД восстановят железные дороги Армении за деньги России

Пресс-секретарь Оверчука: РЖД приступили к восстановлению железных дорог Армении

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. РЖД оперативно приступили к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, деньги на их восстановление выделяет Россия, заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Алексея Оверчука Андрей Матвеев.
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком и вице-премьер-министром республики Армения Мгером Григоряном, специалисты ОАО "РЖД" оперативно приступили к работам по восстановлению внутреннего и единственного международного железнодорожного сообщения Армении с Грузией, нарушенного в результате стихийного бедствия 25-26 мая на территории Лорийской и Тавушской областей республики Армения", - говорится в сообщении Матвеева.
"Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией", - добавил он.
Матвеев подчеркнул, что "российские специалисты сделают всё, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки".
 
РЖДРОССИЯАРМЕНИЯ
 
 
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