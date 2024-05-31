https://1prime.ru/20240531/rzhd-848719048.html

РЖД восстановят железные дороги Армении за деньги России

РЖД восстановят железные дороги Армении за деньги России - 31.05.2024, ПРАЙМ

РЖД восстановят железные дороги Армении за деньги России

РЖД оперативно приступили к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, деньги на их восстановление выделяет Россия, заявил пресс-секретарь... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T17:03+0300

2024-05-31T17:03+0300

2024-05-31T17:09+0300

ржд

россия

армения

https://cdnn.1prime.ru/img/83711/40/837114018_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6aa99d12cd18c2854322f4a3261077a.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. РЖД оперативно приступили к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, деньги на их восстановление выделяет Россия, заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Алексея Оверчука Андрей Матвеев."В соответствии с договоренностями, достигнутыми заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком и вице-премьер-министром республики Армения Мгером Григоряном, специалисты ОАО "РЖД" оперативно приступили к работам по восстановлению внутреннего и единственного международного железнодорожного сообщения Армении с Грузией, нарушенного в результате стихийного бедствия 25-26 мая на территории Лорийской и Тавушской областей республики Армения", - говорится в сообщении Матвеева."Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией", - добавил он.Матвеев подчеркнул, что "российские специалисты сделают всё, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки".

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, россия, армения