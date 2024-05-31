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В России стали чаще использовать для перелетов отечественные самолеты

В России стали чаще использовать для перелетов отечественные самолеты - 31.05.2024, ПРАЙМ

В России стали чаще использовать для перелетов отечественные самолеты

Российские авиакомпании на фоне санкционных ограничений стали чаще использовать для перелетов отечественные самолеты, говорится в обзоре "Государственной... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T16:28+0300

2024-05-31T16:28+0300

2024-05-31T16:28+0300

россия

авиация

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российские авиакомпании на фоне санкционных ограничений стали чаще использовать для перелетов отечественные самолеты, говорится в обзоре "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) транспортного комплекса России по итогам I квартала. "Вследствие санкционных ограничений авиакомпании стали чаще задействовать для перелетов отечественные самолеты - их доля в общем объеме пассажирских авиаперевозок повысилась до 10,3%", - говорится в сообщении. В ноябре 2023 года глава Росавиации Дмитрий Ядров доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о поддержании летной годности и техническом обслуживании зарубежных самолетов в парке российских авиакомпаний. По данным на тот момент, пассажирский парк воздушных судов составлял 1167 единиц, при этом на фоне санкций удалось в прошлом году сохранить импортный парк, говорил он. В январе текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.

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россия, авиация