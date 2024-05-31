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WSJ: санкции США подтолкнули к созданию глобальной теневой экономики - 31.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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WSJ: санкции США подтолкнули к созданию глобальной теневой экономики
WSJ: санкции США подтолкнули к созданию глобальной теневой экономики - 31.05.2024, ПРАЙМ
WSJ: санкции США подтолкнули к созданию глобальной теневой экономики
Санкции Соединенных Штатов, введенные в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая, стали причиной развития глобальной теневой экономики,... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T10:19+0300
2024-05-31T10:50+0300
экономика
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мир
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Санкции Соединенных Штатов, введенные в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая, стали причиной развития глобальной теневой экономики, говорится в материалах издания The Wall Street Journal."Западные санкции и экспортный контроль были призваны усмирить врагов США, но вместо этого привели к созданию теневой экономики", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, вместо ожидаемого ограничения экономических ресурсов указанных стран, Вашингтон получил ускоренный рост теневой экономики. В ответ на американские санкции, государства сформировали блок с достаточно развитой экономикой, чтобы противостоять США в финансовой войне.Таможенная статистика показывает, что несмотря на ограничения, эти страны продолжают активную торговлю. Китай в частности получает нефть от России, Ирана и Венесуэлы по низким ценам, что в свою очередь поддерживает их экономики и подрывает эффективность западных санкций.Использование китайской валюты и платежных систем для торговых расчетов также ослабляет контроль западных властей над санкциями.Москва не раз заявляла в своей способности справиться с санкционным давлением, которое началось несколько лет назад и продолжает усиливаться. Президент России Владимир Путин призвал коллективный Запад признать неэффективность собственных санкций. Кроме того, российский лидер отмечал, что единственной целью ограничений является ухудшение условий жизни миллионов людей.
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сша, мир
Экономика, США, МИР
10:19 31.05.2024 (обновлено: 10:50 31.05.2024)
 
WSJ: санкции США подтолкнули к созданию глобальной теневой экономики

WSJ: санкции Соединенных Штатов привели к созданию глобальной теневой экономики

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа, США
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Санкции Соединенных Штатов, введенные в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая, стали причиной развития глобальной теневой экономики, говорится в материалах издания The Wall Street Journal.
"Западные санкции и экспортный контроль были призваны усмирить врагов США, но вместо этого привели к созданию теневой экономики", — говорится в публикации.
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Согласно изданию, вместо ожидаемого ограничения экономических ресурсов указанных стран, Вашингтон получил ускоренный рост теневой экономики. В ответ на американские санкции, государства сформировали блок с достаточно развитой экономикой, чтобы противостоять США в финансовой войне.
Таможенная статистика показывает, что несмотря на ограничения, эти страны продолжают активную торговлю. Китай в частности получает нефть от России, Ирана и Венесуэлы по низким ценам, что в свою очередь поддерживает их экономики и подрывает эффективность западных санкций.
Использование китайской валюты и платежных систем для торговых расчетов также ослабляет контроль западных властей над санкциями.
Москва не раз заявляла в своей способности справиться с санкционным давлением, которое началось несколько лет назад и продолжает усиливаться. Президент России Владимир Путин призвал коллективный Запад признать неэффективность собственных санкций. Кроме того, российский лидер отмечал, что единственной целью ограничений является ухудшение условий жизни миллионов людей.
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