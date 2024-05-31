https://1prime.ru/20240531/sanktsii-848696952.html

WSJ: санкции США подтолкнули к созданию глобальной теневой экономики

WSJ: санкции США подтолкнули к созданию глобальной теневой экономики - 31.05.2024, ПРАЙМ

WSJ: санкции США подтолкнули к созданию глобальной теневой экономики

Санкции Соединенных Штатов, введенные в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая, стали причиной развития глобальной теневой экономики,... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T10:19+0300

2024-05-31T10:19+0300

2024-05-31T10:50+0300

экономика

сша

мир

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Санкции Соединенных Штатов, введенные в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая, стали причиной развития глобальной теневой экономики, говорится в материалах издания The Wall Street Journal."Западные санкции и экспортный контроль были призваны усмирить врагов США, но вместо этого привели к созданию теневой экономики", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, вместо ожидаемого ограничения экономических ресурсов указанных стран, Вашингтон получил ускоренный рост теневой экономики. В ответ на американские санкции, государства сформировали блок с достаточно развитой экономикой, чтобы противостоять США в финансовой войне.Таможенная статистика показывает, что несмотря на ограничения, эти страны продолжают активную торговлю. Китай в частности получает нефть от России, Ирана и Венесуэлы по низким ценам, что в свою очередь поддерживает их экономики и подрывает эффективность западных санкций.Использование китайской валюты и платежных систем для торговых расчетов также ослабляет контроль западных властей над санкциями.Москва не раз заявляла в своей способности справиться с санкционным давлением, которое началось несколько лет назад и продолжает усиливаться. Президент России Владимир Путин призвал коллективный Запад признать неэффективность собственных санкций. Кроме того, российский лидер отмечал, что единственной целью ограничений является ухудшение условий жизни миллионов людей.

https://1prime.ru/20240529/ekonomika-848628131.html

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