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ЕС ввел санкции против физлиц и организаций из КНДР за сотрудничество с РФ
ЕС ввел санкции против физлиц и организаций из КНДР за сотрудничество с РФ - 31.05.2024, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против физлиц и организаций из КНДР за сотрудничество с РФ
ЕС ввел санкции против шести физлиц и трех организаций за военные программы, а также за поддержку России, говорится в распространенном заявлении Совета... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:38+0300
2024-05-31T14:38+0300
2024-05-31T14:56+0300
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ЕС ввел санкции против шести физлиц и трех организаций за военные программы, а также за поддержку России, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза. "ЕС ввел санкции еще против девяти физических и юридических лиц, причастных к деятельности, связанной с незаконными программами по вооружению и поддержке войны РФ против Украины", — указывается в документе.Там сообщается, что санкции, введенные в рамках санкционного режима против КНДР, вступают в силу уже в пятницу.Евросоюз также ввел санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко за развитие сотрудничества РФ с КНДР.Ограничения вводятся также против одного из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока "Восточной Стивидорной компании" "за получение военных поставок из КНДР".
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россия, кндр, ес
Политика, РОССИЯ, КНДР, ЕС
ЕС ввел санкции против физлиц и организаций из КНДР за сотрудничество с РФ
ЕС ввел санкции против 9 физлиц и организаций из КНДР за сотрудничество с РФ
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ЕС ввел санкции против шести физлиц и трех организаций за военные программы, а также за поддержку России, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.
"ЕС ввел санкции еще против девяти физических и юридических лиц, причастных к деятельности, связанной с незаконными программами по вооружению и поддержке войны РФ против Украины", — указывается в документе.
Там сообщается, что санкции, введенные в рамках санкционного режима против КНДР, вступают в силу уже в пятницу.
Евросоюз также ввел санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко за развитие сотрудничества РФ с КНДР.
Ограничения вводятся также против одного из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока "Восточной Стивидорной компании" "за получение военных поставок из КНДР".
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