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ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России
ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России - 31.05.2024, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России
ЕС в пятницу ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани за оказание военной помощи России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:55+0300
2024-05-31T15:09+0300
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ЕС в пятницу ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани за оказание военной помощи России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. Там говорится, что ведомство, возглавляемое Аштиани, "отвечает за планирование, логистику и финансирование вооружённых сил Ирана. Оно играет ключевую роль в оборонной промышленности, в частности в производстве беспилотных летательных аппаратов". В связи с этим в Европейском союзе считают, что министр ответственен за поддержку России, в том числе за предполагаемые поставки иранских беспилотников.Ограничения включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз. Кроме того, в санкционный список попали еще пять физлиц и три иранские организации, включая ВМС КСИР Ирана "за подрыв безопасности на Ближнем Востоке и в районе Красного моря".Иран уже много лет находится под санкциями Запада из-за развития национальной ядерной программы. Ограничения вводили США, Евросоюз, Канада, австралия, Япония, Южная Корея, Япония, израиль, Швейцария. Санкции запрещают экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с КСИР, банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.
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россия, ес, иран
Политика, РОССИЯ, ЕС, ИРАН
14:55 31.05.2024 (обновлено: 15:09 31.05.2024)
 
ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России

ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана за якобы военную помощь России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ЕС в пятницу ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани за оказание военной помощи России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Там говорится, что ведомство, возглавляемое Аштиани, "отвечает за планирование, логистику и финансирование вооружённых сил Ирана. Оно играет ключевую роль в оборонной промышленности, в частности в производстве беспилотных летательных аппаратов".
В связи с этим в Европейском союзе считают, что министр ответственен за поддержку России, в том числе за предполагаемые поставки иранских беспилотников.
Ограничения включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз.
Кроме того, в санкционный список попали еще пять физлиц и три иранские организации, включая ВМС КСИР Ирана "за подрыв безопасности на Ближнем Востоке и в районе Красного моря".
Иран уже много лет находится под санкциями Запада из-за развития национальной ядерной программы. Ограничения вводили США, Евросоюз, Канада, австралия, Япония, Южная Корея, Япония, израиль, Швейцария.
Санкции запрещают экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с КСИР, банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.
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14:38
 
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