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ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России
ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России - 31.05.2024, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России
ЕС в пятницу ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани за оказание военной помощи России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:55+0300
2024-05-31T14:55+0300
2024-05-31T15:09+0300
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ЕС в пятницу ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани за оказание военной помощи России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. Там говорится, что ведомство, возглавляемое Аштиани, "отвечает за планирование, логистику и финансирование вооружённых сил Ирана. Оно играет ключевую роль в оборонной промышленности, в частности в производстве беспилотных летательных аппаратов". В связи с этим в Европейском союзе считают, что министр ответственен за поддержку России, в том числе за предполагаемые поставки иранских беспилотников.Ограничения включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз. Кроме того, в санкционный список попали еще пять физлиц и три иранские организации, включая ВМС КСИР Ирана "за подрыв безопасности на Ближнем Востоке и в районе Красного моря".Иран уже много лет находится под санкциями Запада из-за развития национальной ядерной программы. Ограничения вводили США, Евросоюз, Канада, австралия, Япония, Южная Корея, Япония, израиль, Швейцария. Санкции запрещают экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с КСИР, банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.
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россия, ес, иран
Политика, РОССИЯ, ЕС, ИРАН
ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России
ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана за якобы военную помощь России
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ЕС в пятницу ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани за оказание военной помощи России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Там говорится, что ведомство, возглавляемое Аштиани, "отвечает за планирование, логистику и финансирование вооружённых сил Ирана. Оно играет ключевую роль в оборонной промышленности, в частности в производстве беспилотных летательных аппаратов".
В связи с этим в Европейском союзе считают, что министр ответственен за поддержку России, в том числе за предполагаемые поставки иранских беспилотников.
Ограничения включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз.
Кроме того, в санкционный список попали еще пять физлиц и три иранские организации, включая ВМС КСИР Ирана "за подрыв безопасности на Ближнем Востоке и в районе Красного моря".
Иран уже много лет находится под санкциями Запада из-за развития национальной ядерной программы. Ограничения вводили США, Евросоюз, Канада, австралия, Япония, Южная Корея, Япония, израиль, Швейцария.
Санкции запрещают экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с КСИР, банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.
ЕС ввел санкции против физлиц и организаций из КНДР за сотрудничество с РФ