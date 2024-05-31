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ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России

ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России - 31.05.2024, ПРАЙМ

ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России

ЕС в пятницу ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани за оказание военной помощи России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T14:55+0300

2024-05-31T14:55+0300

2024-05-31T15:09+0300

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ЕС в пятницу ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани за оказание военной помощи России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. Там говорится, что ведомство, возглавляемое Аштиани, "отвечает за планирование, логистику и финансирование вооружённых сил Ирана. Оно играет ключевую роль в оборонной промышленности, в частности в производстве беспилотных летательных аппаратов". В связи с этим в Европейском союзе считают, что министр ответственен за поддержку России, в том числе за предполагаемые поставки иранских беспилотников.Ограничения включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз. Кроме того, в санкционный список попали еще пять физлиц и три иранские организации, включая ВМС КСИР Ирана "за подрыв безопасности на Ближнем Востоке и в районе Красного моря".Иран уже много лет находится под санкциями Запада из-за развития национальной ядерной программы. Ограничения вводили США, Евросоюз, Канада, австралия, Япония, Южная Корея, Япония, израиль, Швейцария. Санкции запрещают экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с КСИР, банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.

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