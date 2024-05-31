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ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко
ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко - 31.05.2024, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко
ЕС расширил санкции на губернатора Приморского края Олега Кожемяко за развитие сотрудничества России с КНДР, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:01+0300
2024-05-31T15:01+0300
2024-05-31T15:01+0300
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ЕС расширил санкции на губернатора Приморского края Олега Кожемяко за развитие сотрудничества России с КНДР, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. Там сообщается, что санкции, введенные в рамках санкционного режима против КНДР, вступают в силу уже в пятницу. Ограничения вводятся также против одного из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока "Восточной Стивидорной компании" "за получение военных поставок из КНДР".Ранее Евросоюз ввел санкции против девяти физлиц и компаний, причастных к деятельности, связанной с незаконными программами по вооружению и поддержке войны РФ против Украины.
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Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, Олег Кожемяко, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко
ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за развитие сотрудничества с КНДР
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ЕС расширил санкции на губернатора Приморского края Олега Кожемяко за развитие сотрудничества России с КНДР, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Там сообщается, что санкции, введенные в рамках санкционного режима против КНДР, вступают в силу уже в пятницу.
Ограничения вводятся также против одного из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока "Восточной Стивидорной компании" "за получение военных поставок из КНДР".
Ранее Евросоюз ввел санкции против девяти физлиц и компаний, причастных к деятельности, связанной с незаконными программами по вооружению и поддержке войны РФ против Украины.
ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России