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ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко - 31.05.2024, ПРАЙМ

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко

ЕС расширил санкции на губернатора Приморского края Олега Кожемяко за развитие сотрудничества России с КНДР, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:01+0300

2024-05-31T15:01+0300

2024-05-31T15:01+0300

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олег кожемяко

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ЕС расширил санкции на губернатора Приморского края Олега Кожемяко за развитие сотрудничества России с КНДР, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. Там сообщается, что санкции, введенные в рамках санкционного режима против КНДР, вступают в силу уже в пятницу. Ограничения вводятся также против одного из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока "Восточной Стивидорной компании" "за получение военных поставок из КНДР".Ранее Евросоюз ввел санкции против девяти физлиц и компаний, причастных к деятельности, связанной с незаконными программами по вооружению и поддержке войны РФ против Украины.

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европа, россия, олег кожемяко, приморский край