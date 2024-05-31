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Сбербанк поднял максимальную ставку по своему флагманскому вкладу
Сбербанк поднял максимальную ставку по своему флагманскому вкладу - 31.05.2024, ПРАЙМ
Сбербанк поднял максимальную ставку по своему флагманскому вкладу
Сбербанк за неделю до заседания Банка России по ключевой ставке поднял максимальную ставку по своему флагманскому вкладу до 18% годовых, предложение будет... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T10:16+0300
2024-05-31T10:16+0300
2024-05-31T10:16+0300
сбербанк
ставки по вкладам
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Сбербанк за неделю до заседания Банка России по ключевой ставке поднял максимальную ставку по своему флагманскому вкладу до 18% годовых, предложение будет действовать до конца июня и распространяется на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два месяца, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Сбер поднял ставку по своему флагманскому вкладу "Лучший %" до 18% годовых. Максимальная ставка теперь доступна всем клиентам на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два календарных месяца", - сказано в сообщении. До 31 мая максимальная ставка по данному вкладу составляла 16% годовых при соблюдении ряда условий. "Теперь ставку 18% годовых получат все, кто откроет вклад, без дополнительных условий. Клиенты, вложившие деньги на 6 или 7 месяцев, получат 18% годовых, если выберут выплату процентов по вкладу в конце срока. Предложение действует до 30 июня включительно", - пояснили в банке. Этот вид вклада - самый популярный в линейке "Сбера", в нем сберегают деньги более половины клиентов банка. Кредитные организации в последнее время стали повышать ставки по некоторым сберегательным продуктам. Как поясняли ранее агентству эксперты, такое решение банки принимают на фоне заявлений Центробанка о более продолжительном периоде жестких денежно-кредитных условий. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня 2024 года.
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сбербанк, ставки по вкладам
Сбербанк, ставки по вкладам
Сбербанк поднял максимальную ставку по своему флагманскому вкладу
Сбербанк поднял максимальную ставку по своему флагманскому вкладу до 18 процентов
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Сбербанк за неделю до заседания Банка России по ключевой ставке поднял максимальную ставку по своему флагманскому вкладу до 18% годовых, предложение будет действовать до конца июня и распространяется на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два месяца, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Сбер поднял ставку по своему флагманскому вкладу "Лучший %" до 18% годовых. Максимальная ставка теперь доступна всем клиентам на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два календарных месяца", - сказано в сообщении.
До 31 мая максимальная ставка по данному вкладу составляла 16% годовых при соблюдении ряда условий.
"Теперь ставку 18% годовых получат все, кто откроет вклад, без дополнительных условий. Клиенты, вложившие деньги на 6 или 7 месяцев, получат 18% годовых, если выберут выплату процентов по вкладу в конце срока. Предложение действует до 30 июня включительно", - пояснили в банке.
Этот вид вклада - самый популярный в линейке "Сбера", в нем сберегают деньги более половины клиентов банка.
Кредитные организации в последнее время стали повышать ставки по некоторым сберегательным продуктам. Как поясняли ранее агентству эксперты, такое решение банки принимают на фоне заявлений Центробанка о более продолжительном периоде жестких денежно-кредитных условий. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня 2024 года.