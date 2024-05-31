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Россия мешает. На Западе усомнились в полезности Севморпути - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Россия мешает. На Западе усомнились в полезности Севморпути
Россия мешает. На Западе усомнились в полезности Севморпути - 31.05.2024, ПРАЙМ
Россия мешает. На Западе усомнились в полезности Севморпути
Постоянная смута на Ближнем Востоке делает Северный морской путь более привлекательным, несмотря на "подводные камни", пишет американское издание Foreign... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:45+0300
2024-05-31T14:45+0300
морской транспорт
арктика
севморпуть
россия
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Постоянная смута на Ближнем Востоке делает Северный морской путь более привлекательным, несмотря на "подводные камни", пишет американское издание Foreign Policy."Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов понемногу открывает новые возможности на так называемом Северном морском пути", — говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭтот маршрут, простирающийся от Баренцева моря до Берингова пролива, может стать коммерчески жизнеспособным в ближайшем будущем, отмечается в публикации.При этом в Норвегии чиновники и эксперты оценивают перспективы маршрута скептически из-за сочетания великодержавной политики и коварной местности.Как поясняет директор департамента по чрезвычайным ситуациям Норвежской ассоциации судовладельцев Аудун Халворсен, большая часть Севморпути контролируется российскими властями, что создает проблемы для использования маршрута западными странами.Также, по его словам, из-за расстояний, погоды, темноты и плавающих льдин предсказуемость движения по этому маршруту настолько низка, что он никак не стоит выгоды по времени по сравнению с Суэцем или Африкой.Однако, по мнению экспертов, Китай может быть заинтересован в транзите по Северному морскому пути для демонстрации своего статуса великой державы."На данный момент Китай выторговал себе значительную страховую скидку при транзите через Красное море — даже при том, что хуситы продолжают атаковать западных грузоотправителей. Однако в дальнейшем хроническая нестабильность на Ближнем Востоке сделает арктические морские пути, какими бы опасными они ни были, более привлекательными для формирующейся мировой сверхдержавы" — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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морской транспорт, арктика, севморпуть, россия
морской транспорт, АРКТИКА, Севморпуть, РОССИЯ
14:45 31.05.2024
 
Россия мешает. На Западе усомнились в полезности Севморпути

FP: постоянная смута на Ближнем Востоке сделает Севморпуть привлекательнее

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанк" Атомный ледокол проводит караван судов
Атомный ледокол проводит караван судов - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Вадим Жернов
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Постоянная смута на Ближнем Востоке делает Северный морской путь более привлекательным, несмотря на "подводные камни", пишет американское издание Foreign Policy.
"Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов понемногу открывает новые возможности на так называемом Северном морском пути", — говорится в статье.
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Этот маршрут, простирающийся от Баренцева моря до Берингова пролива, может стать коммерчески жизнеспособным в ближайшем будущем, отмечается в публикации.
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При этом в Норвегии чиновники и эксперты оценивают перспективы маршрута скептически из-за сочетания великодержавной политики и коварной местности.
Как поясняет директор департамента по чрезвычайным ситуациям Норвежской ассоциации судовладельцев Аудун Халворсен, большая часть Севморпути контролируется российскими властями, что создает проблемы для использования маршрута западными странами.
Также, по его словам, из-за расстояний, погоды, темноты и плавающих льдин предсказуемость движения по этому маршруту настолько низка, что он никак не стоит выгоды по времени по сравнению с Суэцем или Африкой.
Однако, по мнению экспертов, Китай может быть заинтересован в транзите по Северному морскому пути для демонстрации своего статуса великой державы.
"На данный момент Китай выторговал себе значительную страховую скидку при транзите через Красное море — даже при том, что хуситы продолжают атаковать западных грузоотправителей. Однако в дальнейшем хроническая нестабильность на Ближнем Востоке сделает арктические морские пути, какими бы опасными они ни были, более привлекательными для формирующейся мировой сверхдержавы" — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
морской транспортАРКТИКАСевморпутьРОССИЯ
 
 
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