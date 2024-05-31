https://1prime.ru/20240531/siyyarto-848715408.html

НАТО нарушает собственные правила ради Украины, заявил Сийярто

НАТО нарушает собственные правила ради Украины, заявил Сийярто - 31.05.2024, ПРАЙМ

НАТО нарушает собственные правила ради Украины, заявил Сийярто

Предложение НАТО выделять Украине по 40 миллиардов евро в год противоречит правилам альянса, страна не является членом блока. Об этом заявил министр иностранных | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T16:08+0300

2024-05-31T16:08+0300

2024-05-31T16:10+0300

нато

украина

военная помощь украине

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/84151/55/841515561_0:68:3078:1799_1920x0_80_0_0_0cd0148d6919fedf958852b0a46c734a.jpg

БУДАПЕШТ, 31 мая - ПРАЙМ. Предложение НАТО выделять Украине по 40 миллиардов евро в год противоречит правилам альянса, страна не является членом блока. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД государств НАТО.По его словам, руководство НАТО предложило принять на себя долгосрочные финансовые обязательства "для достижения мира" и собирать каждый год около 41 миллиарда евро."Остальные думают, что Россия, увидев, что Европа взяла на себя долгосрочные обязательства, закончит войну", - возмутился министр.Сийярто подчеркнул, что Венгрия возьмет на себя финансовые обязательства, только если они будут касаться непосредственных функций альянса."НАТО - оборонительный альянс, и на него никто не нападал, так что нет оборонительной задачи. Это уже задача атаки и нападения, что не относится к основным функциям НАТО", - заключил он.

https://1prime.ru/20240531/nato-848713093.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина, военная помощь украине, петер сийярто