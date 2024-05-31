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НАТО нарушает собственные правила ради Украины, заявил Сийярто - 31.05.2024, ПРАЙМ
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НАТО нарушает собственные правила ради Украины, заявил Сийярто
НАТО нарушает собственные правила ради Украины, заявил Сийярто - 31.05.2024, ПРАЙМ
НАТО нарушает собственные правила ради Украины, заявил Сийярто
Предложение НАТО выделять Украине по 40 миллиардов евро в год противоречит правилам альянса, страна не является членом блока. Об этом заявил министр иностранных | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:08+0300
2024-05-31T16:10+0300
нато
украина
военная помощь украине
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 31 мая - ПРАЙМ. Предложение НАТО выделять Украине по 40 миллиардов евро в год противоречит правилам альянса, страна не является членом блока. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД государств НАТО.По его словам, руководство НАТО предложило принять на себя долгосрочные финансовые обязательства "для достижения мира" и собирать каждый год около 41 миллиарда евро."Остальные думают, что Россия, увидев, что Европа взяла на себя долгосрочные обязательства, закончит войну", - возмутился министр.Сийярто подчеркнул, что Венгрия возьмет на себя финансовые обязательства, только если они будут касаться непосредственных функций альянса."НАТО - оборонительный альянс, и на него никто не нападал, так что нет оборонительной задачи. Это уже задача атаки и нападения, что не относится к основным функциям НАТО", - заключил он.
https://1prime.ru/20240531/nato-848713093.html
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нато, украина, военная помощь украине, петер сийярто
НАТО, УКРАИНА, военная помощь Украине, Петер Сийярто
16:08 31.05.2024 (обновлено: 16:10 31.05.2024)
 
НАТО нарушает собственные правила ради Украины, заявил Сийярто

Сийярто: в НАТО предложили давать Киеву по 40 млрд евро в год, это против правил альянса

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 31 мая - ПРАЙМ. Предложение НАТО выделять Украине по 40 миллиардов евро в год противоречит правилам альянса, страна не является членом блока. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД государств НАТО.
По его словам, руководство НАТО предложило принять на себя долгосрочные финансовые обязательства "для достижения мира" и собирать каждый год около 41 миллиарда евро.
"Остальные думают, что Россия, увидев, что Европа взяла на себя долгосрочные обязательства, закончит войну", - возмутился министр.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия возьмет на себя финансовые обязательства, только если они будут касаться непосредственных функций альянса.
"НАТО - оборонительный альянс, и на него никто не нападал, так что нет оборонительной задачи. Это уже задача атаки и нападения, что не относится к основным функциям НАТО", - заключил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
В НАТО не договорились об усилении роли альянса в координации помощи Киеву
15:28
 
НАТОУКРАИНАвоенная помощь УкраинеПетер Сийярто
 
 
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