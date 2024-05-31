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В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем
В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем
В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:10+0300
2024-05-31T13:10+0300
2024-05-31T13:10+0300
происшествия
железная дорога
амурская область
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.Инцидент произошел в пятницу, 31 мая, в Шимановском районе на 7759-м километре перегона станций Селеткан-Ледяная Забайкальской железной дороги. В результате повреждены 29 вагонов, две опоры. Кроме того, оборвались провода контактной сети.Движение поездов по перегону временно приостановлено. Устанавливаются причины произошедшего и размер ущерба.Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.
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железная дорога, амурская область
Происшествия, железная дорога, Амурская область
В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем
В Приамурье приостановлено движение по железной дороге из-за схода вагонов с рельсов
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Инцидент произошел в пятницу, 31 мая, в Шимановском районе на 7759-м километре перегона станций Селеткан-Ледяная Забайкальской железной дороги. В результате повреждены 29 вагонов, две опоры. Кроме того, оборвались провода контактной сети.
Движение поездов по перегону временно приостановлено. Устанавливаются причины произошедшего и размер ущерба.
Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.
Дело о халатности возбудили после гибели семи человек на железной дороге