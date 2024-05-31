https://1prime.ru/20240531/spg-848698774.html
"Новатэк" отчитался по поставкам СПГ в Азию через Севморпуть в 2023 году
"Новатэк" отчитался по поставкам СПГ в Азию через Севморпуть в 2023 году - 31.05.2024, ПРАЙМ
"Новатэк" отчитался по поставкам СПГ в Азию через Севморпуть в 2023 году
"Новатэк" в навигацию 2023 года отгрузил через восточный маршрут Северного морского пути в Азию около 32 партий сжиженного природного газа (СПГ), сохранив объем | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:14+0300
2024-05-31T11:14+0300
2024-05-31T11:14+0300
энергетика
новатэк
спг
севморпуть
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. "Новатэк" в навигацию 2023 года отгрузил через восточный маршрут Северного морского пути в Азию около 32 партий сжиженного природного газа (СПГ), сохранив объем поставок предшествующего года, следует из сообщения компании."Новатэк" в 2022 году по этому маршруту направил на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона 32 партии СПГ как в рамках долгосрочных контрактов, так и в рамках спотовых оптимизационных поставок."В 2023 году через восточный маршрут Северного морского пути из морского порта Сабетта на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона отправлен объем партий СПГ, аналогичный уровню предыдущего года", - следует из отчета об устойчивом развитии компании.Ранее в январе "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути - сообщал, что объем грузопотока по Севморпути в 2023 году составил рекордные 36,254 миллиона тонн. Там отметили, что СПГ "Новатэка" составляет больше половины грузопотока.
https://1prime.ru/20240530/spg-848681717.html
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новатэк, спг, севморпуть
Энергетика, Новатэк, СПГ, Севморпуть
"Новатэк" отчитался по поставкам СПГ в Азию через Севморпуть в 2023 году
"Новатэк" в 2023 г поставил СПГ в Азию через Севморпуть в том же объеме, что и годом ранее
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. "Новатэк" в навигацию 2023 года отгрузил через восточный маршрут Северного морского пути в Азию около 32 партий сжиженного природного газа (СПГ), сохранив объем поставок предшествующего года, следует из сообщения компании.
"Новатэк" в 2022 году по этому маршруту направил на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона 32 партии СПГ как в рамках долгосрочных контрактов, так и в рамках спотовых оптимизационных поставок.
"В 2023 году через восточный маршрут Северного морского пути из морского порта Сабетта на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона отправлен объем партий СПГ, аналогичный уровню предыдущего года", - следует из отчета об устойчивом развитии компании.
Ранее в январе "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути - сообщал, что объем грузопотока по Севморпути в 2023 году составил рекордные 36,254 миллиона тонн. Там отметили, что СПГ "Новатэка" составляет больше половины грузопотока.
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