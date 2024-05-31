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"Новатэк" отчитался по поставкам СПГ в Азию через Севморпуть в 2023 году

"Новатэк" отчитался по поставкам СПГ в Азию через Севморпуть в 2023 году - 31.05.2024, ПРАЙМ

"Новатэк" отчитался по поставкам СПГ в Азию через Севморпуть в 2023 году

"Новатэк" в навигацию 2023 года отгрузил через восточный маршрут Северного морского пути в Азию около 32 партий сжиженного природного газа (СПГ), сохранив объем | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T11:14+0300

2024-05-31T11:14+0300

2024-05-31T11:14+0300

энергетика

новатэк

спг

севморпуть

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. "Новатэк" в навигацию 2023 года отгрузил через восточный маршрут Северного морского пути в Азию около 32 партий сжиженного природного газа (СПГ), сохранив объем поставок предшествующего года, следует из сообщения компании."Новатэк" в 2022 году по этому маршруту направил на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона 32 партии СПГ как в рамках долгосрочных контрактов, так и в рамках спотовых оптимизационных поставок."В 2023 году через восточный маршрут Северного морского пути из морского порта Сабетта на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона отправлен объем партий СПГ, аналогичный уровню предыдущего года", - следует из отчета об устойчивом развитии компании.Ранее в январе "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути - сообщал, что объем грузопотока по Севморпути в 2023 году составил рекордные 36,254 миллиона тонн. Там отметили, что СПГ "Новатэка" составляет больше половины грузопотока.

https://1prime.ru/20240530/spg-848681717.html

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новатэк, спг, севморпуть