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В ЕС назвали сроки отправки Киеву первого транша от активов России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В ЕС назвали сроки отправки Киеву первого транша от активов России
В ЕС назвали сроки отправки Киеву первого транша от активов России - 31.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС назвали сроки отправки Киеву первого транша от активов России
Украина может получить первый транш из доходов от замороженных активов России уже летом. Таким мнением поделился спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:16+0300
2024-05-31T11:27+0300
экономика
россия
украина
активы
замороженные российские активы
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Украина может получить первый транш из доходов от замороженных активов России уже летом. Таким мнением поделился спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан."Уже принято решение на прошлой неделе, что эти деньги будут использованы для Украины. Что еще предстоит решить, так это точный механизм, юридический механизм, с помощью которого эти деньги будут переведены, и мы надеемся, что решение будет принято в ближайшие несколько недель", — заявил он в беседе с изданием РБК-Украина.О'Салливан отметил, что в ближайшем будущем ожидается выделение транша на военные закупки, но решение о лучшем использовании активов может быть принято позже.ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых около 200 миллиардов хранятся в бельгийском депозитарии в ЕС. Вначале обсуждалось использование этих средств только для восстановления Украины, но Европейский центральный банк предупредил о репутационных рисках и призвал искать другие способы финансирования Киева.
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россия, украина, активы, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, активы, замороженные российские активы
11:16 31.05.2024 (обновлено: 11:27 31.05.2024)
 
В ЕС назвали сроки отправки Киеву первого транша от активов России

О'Салливан: Киев может получить первый транш от активов России уже летом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Украина может получить первый транш из доходов от замороженных активов России уже летом. Таким мнением поделился спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.
"Уже принято решение на прошлой неделе, что эти деньги будут использованы для Украины. Что еще предстоит решить, так это точный механизм, юридический механизм, с помощью которого эти деньги будут переведены, и мы надеемся, что решение будет принято в ближайшие несколько недель", — заявил он в беседе с изданием РБК-Украина.
О'Салливан отметил, что в ближайшем будущем ожидается выделение транша на военные закупки, но решение о лучшем использовании активов может быть принято позже.
ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых около 200 миллиардов хранятся в бельгийском депозитарии в ЕС. Вначале обсуждалось использование этих средств только для восстановления Украины, но Европейский центральный банк предупредил о репутационных рисках и призвал искать другие способы финансирования Киева.
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ЭкономикаРОССИЯУКРАИНАактивызамороженные российские активы
 
 
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