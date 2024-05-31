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В Крыму прокомментировали "отмашку" Байдена ВСУ на удары по России
В Крыму прокомментировали "отмашку" Байдена ВСУ на удары по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Крыму прокомментировали "отмашку" Байдена ВСУ на удары по России
Данное главой Белого дома Джо Байденом Киеву разрешение атаковать российскую территорию с помощью американского оружия является вероломством, поделился своим... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T05:33+0300
2024-05-31T05:33+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Данное главой Белого дома Джо Байденом Киеву разрешение атаковать российскую территорию с помощью американского оружия является вероломством, поделился своим мнением председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Решение Байдена - вероломство и прямая агрессия США против России", - сказал он РИА Новости.Как добавил Смирнов, подобными действиями США лишь затягивают мирное урегулирование украинского конфликта и провоцируют третью мировую войну. Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений". При этом не раз сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать поставляемыми США ракетами по новым российским регионам и Крыму.
https://1prime.ru/20240530/ukraina-848681598.html
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РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВСУ
В Крыму прокомментировали "отмашку" Байдена ВСУ на удары по России
В Крыму назвали отмашку Байдена ВСУ на удары по России вероломством
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Данное главой Белого дома Джо Байденом Киеву разрешение атаковать российскую территорию с помощью американского оружия является вероломством, поделился своим мнением председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Решение Байдена - вероломство и прямая агрессия США против России", - сказал он РИА Новости.
Как добавил Смирнов, подобными действиями США лишь затягивают мирное урегулирование украинского конфликта и провоцируют третью мировую войну.
Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
При этом не раз сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать поставляемыми США ракетами по новым российским регионам и Крыму.
Столтенберг объяснил, почему НАТО будет курировать помощь ВСУ