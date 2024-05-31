https://1prime.ru/20240531/ssha-848690840.html

В Крыму прокомментировали "отмашку" Байдена ВСУ на удары по России

В Крыму прокомментировали "отмашку" Байдена ВСУ на удары по России - 31.05.2024, ПРАЙМ

В Крыму прокомментировали "отмашку" Байдена ВСУ на удары по России

Данное главой Белого дома Джо Байденом Киеву разрешение атаковать российскую территорию с помощью американского оружия является вероломством, поделился своим... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T05:33+0300

2024-05-31T05:33+0300

2024-05-31T05:34+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Данное главой Белого дома Джо Байденом Киеву разрешение атаковать российскую территорию с помощью американского оружия является вероломством, поделился своим мнением председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Решение Байдена - вероломство и прямая агрессия США против России", - сказал он РИА Новости.Как добавил Смирнов, подобными действиями США лишь затягивают мирное урегулирование украинского конфликта и провоцируют третью мировую войну. Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений". При этом не раз сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать поставляемыми США ракетами по новым российским регионам и Крыму.

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