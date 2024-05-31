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Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум
Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум - 31.05.2024, ПРАЙМ
Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум
США хотят заставить Китай выбирать между Россией и Западом в сфере торговли, пишет газета Financial Times. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:39+0300
2024-05-31T09:39+0300
2024-05-31T09:39+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. США хотят заставить Китай выбирать между Россией и Западом в сфере торговли, пишет газета Financial Times.Издание ссылается на материалы, в которых говорится о планах замглавы Минфина США Уолли Адейемо."США и Европа "должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое", - скажет он на встрече в Германии.Вашингтон, отмечает газета, пригрозит Пекину санкциями.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
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США, КИТАЙ, РОССИЯ, ЗАПАД
Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум
FT: США хотят поставить КНР перед выбором между Россией и Западом
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
США хотят заставить Китай выбирать между Россией и Западом в сфере торговли, пишет газета Financial Times
.
Издание ссылается на материалы, в которых говорится о планах замглавы Минфина США Уолли Адейемо.
"США и Европа "должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое", - скажет он на встрече в Германии.
Вашингтон, отмечает газета, пригрозит Пекину санкциями.
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
Экономические фантазии. США отомстят Китаю за проигрыш в торговой войне