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Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум
Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум - 31.05.2024, ПРАЙМ
Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум
США хотят заставить Китай выбирать между Россией и Западом в сфере торговли, пишет газета Financial Times. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:39+0300
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сша
китай
россия
запад
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. США хотят заставить Китай выбирать между Россией и Западом в сфере торговли, пишет газета Financial Times.Издание ссылается на материалы, в которых говорится о планах замглавы Минфина США Уолли Адейемо."США и Европа "должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое", - скажет он на встрече в Германии.Вашингтон, отмечает газета, пригрозит Пекину санкциями.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
https://1prime.ru/20240530/kitay-848666567.html
сша
китай
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сша, китай, россия, запад
США, КИТАЙ, РОССИЯ, ЗАПАД
09:39 31.05.2024
 
Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум

FT: США хотят поставить КНР перед выбором между Россией и Западом

© Unsplash/Maria OswaltВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Maria Oswalt
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. США хотят заставить Китай выбирать между Россией и Западом в сфере торговли, пишет газета Financial Times.
Издание ссылается на материалы, в которых говорится о планах замглавы Минфина США Уолли Адейемо.
"США и Европа "должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое", - скажет он на встрече в Германии.
Вашингтон, отмечает газета, пригрозит Пекину санкциями.
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
НЕ БРАТЬ!!!!!!! - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
Экономические фантазии. США отомстят Китаю за проигрыш в торговой войне
Вчера, 11:21
 
СШАКИТАЙРОССИЯЗАПАД
 
 
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