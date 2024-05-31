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Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум

Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум - 31.05.2024, ПРАЙМ

Жесткий выбор. США готовят Китаю ультиматум

США хотят заставить Китай выбирать между Россией и Западом в сфере торговли, пишет газета Financial Times. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T09:39+0300

2024-05-31T09:39+0300

2024-05-31T09:39+0300

сша

китай

россия

запад

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. США хотят заставить Китай выбирать между Россией и Западом в сфере торговли, пишет газета Financial Times.Издание ссылается на материалы, в которых говорится о планах замглавы Минфина США Уолли Адейемо."США и Европа "должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое", - скажет он на встрече в Германии.Вашингтон, отмечает газета, пригрозит Пекину санкциями.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.

https://1prime.ru/20240530/kitay-848666567.html

сша

китай

запад

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сша, китай, россия, запад