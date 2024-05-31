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Еще не вечер. Банк России может всех удивить через неделю

Еще не вечер. Банк России может всех удивить через неделю - 31.05.2024, ПРАЙМ

Еще не вечер. Банк России может всех удивить через неделю

По данным Росстата, в апреле индекс потребительских цен вырос на 0,5% к марту 2024 года и на 7,84% к апрелю 2023 года. Темпы роста оказались выше, чем ранее... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T08:00+0300

2024-05-31T08:00+0300

2024-05-31T08:00+0300

мнения аналитиков

ставка банка россии

повышение ключевой ставки

?1717131602

По данным Росстата, в апреле индекс потребительских цен вырос на 0,5% к марту 2024 года и на 7,84% к апрелю 2023 года. Темпы роста оказались выше, чем ранее показывали недельные оценки - прирост на 0,42% в месячном выражении.Поступающие данные за май также остаются неутешительными: из опубликованных Росстатом оценок недельной инфляции (за период с 21 по 27 мая) следует, что темпы роста потребительских цен составили 0,10% после 0,11% и 0,17% в предыдущие две недели соответственно. Однако без учета волатильной составляющей индекса потребительских цен замедление инфляции выглядит гораздо более скромным. С начала мая она составила 0,48%, с начала года — 2,95%, а за последние 12 месяцев - выше 8%. Помимо этого, в мае возросла медианная оценка инфляционных ожиданий, до 11,7%, после четырех месяцев снижения.Таким образом, говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает. Пока жесткая монетарная политика не приближает к цели Банка России по инфляции на уровне 4%, поэтому регулятор сохраняет "ястребиный" взгляд.Разворот денежно-кредитной политики в сторону смягчения станет возможен при явных признаках формирования дезинфляционного тренда. Пока этому препятствует сильный внутренний спрос (исторически низкая безработица + рост доходов населения) и рост экономики, в том числе за счет солидных расходов бюджета и масштабной программы по импортозамещению, которая стимулирует бизнес к развитию и замещению освободившихся ниш после ухода зарубежных компаний.Если ранее мы закладывали начало цикла по снижению ставки в 3 квартале, то сейчас склонны предполагать, что Банк России приступит к смягчению монетарных условий не ранее 4 квартала.Усиление ценового давления в последнее время увеличивает вероятность повышения ключевой ставки до 17% на заседании Банка России 7 июня. Мы полагаем, что шансы повышения ставки на 100 б. п. и ее сохранения на текущем уровне составляют 50/50, при этом оцениваем крайне маловероятно потенциал повышения ставки сразу на 200 б. п., поскольку 1 июля прекращает действие масштабная льготная программа по ипотеке, завершение которой приведет к охлаждению потребительской активности в секторе недвижимости, замедлению ипотечного кредитования, и в целом окажет понижательное давление на инфляцию. В этой связи мы не исключаем снижения ключевой ставки до конца года.

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2024

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии, повышение ключевой ставки