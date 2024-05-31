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Нидерланды не пустили в порт рыболовное судно из России, пишет СМИ - 31.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Нидерланды не пустили в порт рыболовное судно из России, пишет СМИ
Нидерланды не пустили в порт рыболовное судно из России, пишет СМИ - 31.05.2024, ПРАЙМ
Нидерланды не пустили в порт рыболовное судно из России, пишет СМИ
Нидерланды отказались пустить в порт рыболовное судно из России, пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T08:27+0300
2024-05-31T08:28+0300
экономика
санкции против рф
нидерланды
ес
рыболовство
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Нидерланды отказались пустить в порт рыболовное судно из России, пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).Инцидент произошел 16 мая. Заход российского судна, принадлежащего "Арктик Шиппинг", отменил нидерландский порт Эмсхавен. Судно получило отказ, несмотря на наличие всех необходимых документов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПопытки изменить место выгрузки на другой порт в Нидерландах или порты в Германии оказались безрезультатными.Предлогом для отказа могла стать появившаяся в мае информация нидерландских СМИ, что рыболовные суда из России могут быть замешаны в шпионской деятельности. В расследовании ссылались на обновленную в 2022 году Морскую доктрину России, которая якобы предусматривает прямое управление рыболовными и транспортными судами — они по заказу российских властей, как утверждается, должны быть в постоянной готовности для выполнения неких "специальных операций".После публикации расследования, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен дала понять Палате представителей, что российские рыболовные суда больше не приветствуются в Эмсхейвене.При этом ограничения коснулись заходов судов под российским флагом, никаких ограничений на поставку рыбопродукции нет.По данным Росрыболовства, Нидерланды входят в пятерку крупнейших экспортных рынков для российской рыбы наряду с Китаем, Японией, Южной Кореей и Нигерией.Формально санкции на экспорт и импорт товаров, введенные Евросоюзом в отношении России после начала СВО, не распространяются на продовольствие. Но поставки российской рыбы в порты ЕС существенно усложнились — из-за ограничения свободы транспортировки, а также пошлин.
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санкции против рф, нидерланды, ес, рыболовство
Экономика, санкции против РФ, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, рыболовство
08:27 31.05.2024 (обновлено: 08:28 31.05.2024)
 
Нидерланды не пустили в порт рыболовное судно из России, пишет СМИ

РБК: в нидерландский порт отказались пустить российское рыболовное судно

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛовля рыбы
Ловля рыбы - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Нидерланды отказались пустить в порт рыболовное судно из России, пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).
Инцидент произошел 16 мая. Заход российского судна, принадлежащего "Арктик Шиппинг", отменил нидерландский порт Эмсхавен. Судно получило отказ, несмотря на наличие всех необходимых документов.
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Попытки изменить место выгрузки на другой порт в Нидерландах или порты в Германии оказались безрезультатными.
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Предлогом для отказа могла стать появившаяся в мае информация нидерландских СМИ, что рыболовные суда из России могут быть замешаны в шпионской деятельности. В расследовании ссылались на обновленную в 2022 году Морскую доктрину России, которая якобы предусматривает прямое управление рыболовными и транспортными судами — они по заказу российских властей, как утверждается, должны быть в постоянной готовности для выполнения неких "специальных операций".
После публикации расследования, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен дала понять Палате представителей, что российские рыболовные суда больше не приветствуются в Эмсхейвене.
При этом ограничения коснулись заходов судов под российским флагом, никаких ограничений на поставку рыбопродукции нет.
По данным Росрыболовства, Нидерланды входят в пятерку крупнейших экспортных рынков для российской рыбы наряду с Китаем, Японией, Южной Кореей и Нигерией.
Формально санкции на экспорт и импорт товаров, введенные Евросоюзом в отношении России после начала СВО, не распространяются на продовольствие. Но поставки российской рыбы в порты ЕС существенно усложнились — из-за ограничения свободы транспортировки, а также пошлин.
 
Экономикасанкции против РФНИДЕРЛАНДЫЕСрыболовство
 
 
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