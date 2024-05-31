https://1prime.ru/20240531/tekhnologii-848713356.html

Чиновников-коррупционеров в России будут выявлять с помощью ИИ

Чиновников-коррупционеров в России будут выявлять с помощью ИИ - 31.05.2024, ПРАЙМ

Чиновников-коррупционеров в России будут выявлять с помощью ИИ

Новая программа на основе искусственного интеллекта (ИИ) будет проверять на коррупцию чиновников в Свердловской области. Об этом рассказал замглавы региона... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:31+0300

2024-05-31T15:31+0300

2024-05-31T15:31+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - ПРАЙМ. Новая программа на основе искусственного интеллекта (ИИ) будет проверять на коррупцию чиновников в Свердловской области. Об этом рассказал замглавы региона Дмитрий Ионин."Новое программное решение позволяет проверять работников любого ведомства в регионе. Например, посмотреть информацию об аффилированности через родственников, через банковские счета, исходя из деклараций, которые чиновники подают", — сообщил Ионин.По словам замгубернатора, главная цель этой программы - сделать антикоррупционные проверки более реальными и эффективными. В настоящее время существует огромное количество бумажной информации, которую часто считают формальной процедурой.Новая программа распространится на муниципальных служащих, а Свердловская область станет одним из первых пилотных регионов для ее внедрения. После этого разработчики будут работать над улучшением программы.

https://1prime.ru/20240530/tekhnologii-848673301.html

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