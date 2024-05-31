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Чиновников-коррупционеров в России будут выявлять с помощью ИИ - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Чиновников-коррупционеров в России будут выявлять с помощью ИИ
Чиновников-коррупционеров в России будут выявлять с помощью ИИ - 31.05.2024, ПРАЙМ
Чиновников-коррупционеров в России будут выявлять с помощью ИИ
Новая программа на основе искусственного интеллекта (ИИ) будет проверять на коррупцию чиновников в Свердловской области. Об этом рассказал замглавы региона... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:31+0300
2024-05-31T15:31+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - ПРАЙМ. Новая программа на основе искусственного интеллекта (ИИ) будет проверять на коррупцию чиновников в Свердловской области. Об этом рассказал замглавы региона Дмитрий Ионин."Новое программное решение позволяет проверять работников любого ведомства в регионе. Например, посмотреть информацию об аффилированности через родственников, через банковские счета, исходя из деклараций, которые чиновники подают", — сообщил Ионин.По словам замгубернатора, главная цель этой программы - сделать антикоррупционные проверки более реальными и эффективными. В настоящее время существует огромное количество бумажной информации, которую часто считают формальной процедурой.Новая программа распространится на муниципальных служащих, а Свердловская область станет одним из первых пилотных регионов для ее внедрения. После этого разработчики будут работать над улучшением программы.
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россия, ии, технологии
РОССИЯ, ИИ, Технологии
15:31 31.05.2024
 
Чиновников-коррупционеров в России будут выявлять с помощью ИИ

Ионин: ИИ будет выявлять чиновников-коррупционеров в Свердловской области

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - ПРАЙМ. Новая программа на основе искусственного интеллекта (ИИ) будет проверять на коррупцию чиновников в Свердловской области. Об этом рассказал замглавы региона Дмитрий Ионин.
"Новое программное решение позволяет проверять работников любого ведомства в регионе. Например, посмотреть информацию об аффилированности через родственников, через банковские счета, исходя из деклараций, которые чиновники подают", — сообщил Ионин.
По словам замгубернатора, главная цель этой программы - сделать антикоррупционные проверки более реальными и эффективными. В настоящее время существует огромное количество бумажной информации, которую часто считают формальной процедурой.
Новая программа распространится на муниципальных служащих, а Свердловская область станет одним из первых пилотных регионов для ее внедрения. После этого разработчики будут работать над улучшением программы.
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