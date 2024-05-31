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Еврокомиссия проверит количество пользователей из ЕС в Telegram - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Еврокомиссия проверит количество пользователей из ЕС в Telegram
Еврокомиссия проверит количество пользователей из ЕС в Telegram - 31.05.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия проверит количество пользователей из ЕС в Telegram
Еврокомиссия проверяет количество пользователей из ЕС у социальной сети Telegram, если она окажется больше заявленной, то Еврокомиссии придется изучить принцип... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T22:21+0300
2024-05-31T22:24+0300
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия проверяет количество пользователей из ЕС у социальной сети Telegram, если она окажется больше заявленной, то Еврокомиссии придется изучить принцип работы соцсети, заявила заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова. "Они заявили нам, что у них всего 42 миллиона пользователей. А критерий, по которому Европейская комиссия должна действовать, — 45 миллионов пользователей. Поэтому сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра. И в случае, если мы обнаружим, что их больше, чем 42 миллиона, нам придется глубоко изучить работу Telegram", — заявила Йоурова в интервью агентству Блумберг. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
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Политика, Telegram, мессенджер Telegram, ЕВРОПА, ЕС
22:21 31.05.2024 (обновлено: 22:24 31.05.2024)
 
Еврокомиссия проверит количество пользователей из ЕС в Telegram

Еврокомиссия проверит количество пользователей из ЕС в Telegram

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия проверяет количество пользователей из ЕС у социальной сети Telegram, если она окажется больше заявленной, то Еврокомиссии придется изучить принцип работы соцсети, заявила заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова.
"Они заявили нам, что у них всего 42 миллиона пользователей. А критерий, по которому Европейская комиссия должна действовать, — 45 миллионов пользователей. Поэтому сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра. И в случае, если мы обнаружим, что их больше, чем 42 миллиона, нам придется глубоко изучить работу Telegram", — заявила Йоурова в интервью агентству Блумберг.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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