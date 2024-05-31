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В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира

В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира - 31.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира

Российская экономика развивается быстро, все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно и будут выполнены в запланированном объеме, отметил... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:09+0300

2024-05-31T13:09+0300

2024-05-31T13:09+0300

экономика

дмитрий песков

кремль

ввп

всемирный банк

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российская экономика развивается быстро, все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно и будут выполнены в запланированном объеме, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Экономика развивается быстро, быстро ведется очень серьезная работа правительством, экономическим блоком для этого", - сказал Песков, комментируя изменения в рейтинг ВВП по паритету покупательской способности Всемирного банка. Ранее в четверг были обнародованы обновленные данные рейтинга, согласно которым Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

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дмитрий песков, кремль, ввп, всемирный банк