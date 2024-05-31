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В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира
В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира
Российская экономика развивается быстро, все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно и будут выполнены в запланированном объеме, отметил... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:09+0300
2024-05-31T13:09+0300
экономика
дмитрий песков
кремль
ввп
всемирный банк
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российская экономика развивается быстро, все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно и будут выполнены в запланированном объеме, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Экономика развивается быстро, быстро ведется очень серьезная работа правительством, экономическим блоком для этого", - сказал Песков, комментируя изменения в рейтинг ВВП по паритету покупательской способности Всемирного банка. Ранее в четверг были обнародованы обновленные данные рейтинга, согласно которым Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).
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дмитрий песков, кремль, ввп, всемирный банк
Экономика, Дмитрий Песков, Кремль, ВВП, Всемирный банк
13:09 31.05.2024
 
В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира

Песков: темпы роста экономики РФ очень положительные, она развивается быстро

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российская экономика развивается быстро, все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно и будут выполнены в запланированном объеме, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Экономика развивается быстро, быстро ведется очень серьезная работа правительством, экономическим блоком для этого", - сказал Песков, комментируя изменения в рейтинг ВВП по паритету покупательской способности Всемирного банка.
Ранее в четверг были обнародованы обновленные данные рейтинга, согласно которым Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).
 
ЭкономикаДмитрий ПесковКремльВВПВсемирный банк
 
 
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