https://1prime.ru/20240531/tempy-848706180.html
В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира
В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира
Российская экономика развивается быстро, все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно и будут выполнены в запланированном объеме, отметил... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:09+0300
2024-05-31T13:09+0300
2024-05-31T13:09+0300
экономика
дмитрий песков
кремль
ввп
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/73/842507380_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_1792f69a8f090d8ea044566c0361af60.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российская экономика развивается быстро, все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно и будут выполнены в запланированном объеме, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Экономика развивается быстро, быстро ведется очень серьезная работа правительством, экономическим блоком для этого", - сказал Песков, комментируя изменения в рейтинг ВВП по паритету покупательской способности Всемирного банка. Ранее в четверг были обнародованы обновленные данные рейтинга, согласно которым Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/73/842507380_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_8c04548a595315826390acd6b750c0a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, кремль, ввп, всемирный банк
Экономика, Дмитрий Песков, Кремль, ВВП, Всемирный банк
В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира
Песков: темпы роста экономики РФ очень положительные, она развивается быстро
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российская экономика развивается быстро, все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно и будут выполнены в запланированном объеме, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Экономика развивается быстро, быстро ведется очень серьезная работа правительством, экономическим блоком для этого", - сказал Песков, комментируя изменения в рейтинг ВВП по паритету покупательской способности Всемирного банка.
Ранее в четверг были обнародованы обновленные данные рейтинга, согласно которым Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).