https://1prime.ru/20240531/tesla--848707302.html
Tesla отозвала более ста тысяч машин из-за сбоев
Tesla отозвала более ста тысяч машин из-за сбоев - 31.05.2024, ПРАЙМ
Tesla отозвала более ста тысяч машин из-за сбоев
Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 125 227 машин из-за сбоя в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, следует из... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:29+0300
2024-05-31T13:29+0300
2024-05-31T13:29+0300
tesla
электромобили
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 125 227 машин из-за сбоя в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Tesla отзывает некоторые автомобили Model S 2012-2024 годов выпуска, Model X 2015-2024 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска", - говорится в сообщении. Регулятор отмечает, что сигнальная лампа ремня безопасности и звуковой сигнал могут работать неисправно, если водитель не пристегнут, что нарушает требования Федерального стандарта безопасности транспортных средств. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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tesla, электромобили
Tesla отозвала более ста тысяч машин из-за сбоев
Tesla отозвала 125 тыс машин из-за сбоев в сигнальной системе ремней безопасности
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 125 227 машин из-за сбоя в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Tesla отзывает некоторые автомобили Model S 2012-2024 годов выпуска, Model X 2015-2024 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что сигнальная лампа ремня безопасности и звуковой сигнал могут работать неисправно, если водитель не пристегнут, что нарушает требования Федерального стандарта безопасности транспортных средств.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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