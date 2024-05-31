https://1prime.ru/20240531/tinkoff-848706663.html

"Тинькофф" скоро откроет доступ к "Фрод-рулетке" для борьбы с мошенниками

"Тинькофф" скоро откроет доступ к "Фрод-рулетке" для борьбы с мошенниками - 31.05.2024, ПРАЙМ

"Тинькофф" скоро откроет доступ к "Фрод-рулетке" для борьбы с мошенниками

Проект "Фрод-рулетка" от банка "Тинькофф" в ближайшее время будет реализован среди широкого круга участников, тестирование показало, что сервис может за месяц... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:17+0300

2024-05-31T13:17+0300

2024-05-31T13:17+0300

россия

тинькофф

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/83830/25/838302587_0:5:3355:1892_1920x0_80_0_0_df2d61f71d7e49b6655ef13986b13036.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Проект "Фрод-рулетка" от банка "Тинькофф" в ближайшее время будет реализован среди широкого круга участников, тестирование показало, что сервис может за месяц вывести из строя полноценный колл-центр мошенников, сообщили РИА Новости в "Тинькофф". "Тинькофф", как сообщалось в апреле, работает над новым проектом, позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками. Его цель - помочь подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни. Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, думая, что общаются с жертвой. "Раннее тестирование находится в финальной фазе, уже точно можем сказать, что проекту быть. Скоро начнем приглашать клиентов, оставивших заявки на тестирование, а также приоткрывать более широкий доступ по приглашениям", - сказал представитель "Тинькофф". Тестовые участники, как он отметил, в настоящее время в среднем разговаривают с мошенником по 20-25 минут. "Таким образом они за месяц могут вывести из строя один полноценный колл-центр мошенников, который зарабатывает в среднем от 53 миллионов рублей в месяц. Это первые итоги, и мы в ближайшее время переходим к масштабированию проекта", - подчеркнул представитель. "Фрод-рулетку" в настоящее время тестируют несколько десятков человек, у которых есть опыт общения с мошенниками и соответствующая психологическая и моральная подготовка, в том числе сотрудники службы безопасности банка. В сутки, как рассказали в "Тинькофф", поступает более 200 тысяч звонков, но пока тестируются мощности и отрабатываются сценарии, как расширить объем канала звонков, чтобы открыть к нему доступ максимальному количеству клиентов. Итог звонка, как сообщили в "Тинькофф", зависит от сценария, который выбирает пользователь "Фрод-рулетки": чем более правдоподобно он общается с мошенником, тем дольше он задерживается на линии, есть примеры звонков продолжительностью более часа. При этом "до конкретных сумм разговор не доходит" и мошенникам никто из пользователей не делает переводы. "Сценарии бывают разные: и довольно откровенные разговоры "за жизнь", когда мошенники не скрывают, чем они занимаются, и агрессивные разговоры, иногда сам пользователь рулетки просто устает и кладет трубку, иногда мошенник его "раскусывает" или понимает, что с этим человеком ему "не светит" и бросает трубку. В целом сейчас насчитывается более десятка сценариев", - уточнил собеседник агентства. "Если "Фрод-рулетка" станет массовым продуктом и игроки будут активно вовлекаться и удерживать мошенников на линии, их время и трафик будут заняты, что в свою очередь может существенно отвлечь ресурсы мошенников и ощутимо нейтрализовать их усилия и эффективность", - добавили в "Тинькофф".

https://1prime.ru/20240528/tinkoff-848581356.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тинькофф, мошенники