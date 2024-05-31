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Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов - 31.05.2024, ПРАЙМ
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов
Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, сообщает корреспондент РИА Новости. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T08:07+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - ПРАЙМ. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, сообщает корреспондент РИА Новости.Отмечется, что бывший американский лидер признан виновным по всем 34 пунктам обращения. Сам же Трамп назвал решение жюри присяжных "позором" и заявил о своей невиновности и намерении "бороться до конца"."Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", — добавил обвиняемый.В свою очередь спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, комментируя вердикт, заявил, что это "позорный день в американской истории".30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение. По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
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Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов
Присяжные в США признали Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - ПРАЙМ. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечется, что бывший американский лидер признан виновным по всем 34 пунктам обращения.
Сам же Трамп назвал решение жюри присяжных "позором" и заявил о своей невиновности и намерении "бороться до конца".
"Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", — добавил обвиняемый.
В свою очередь спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, комментируя вердикт, заявил, что это "позорный день в американской истории".
30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение.
По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
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