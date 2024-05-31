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Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов - 31.05.2024, ПРАЙМ
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов
Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, сообщает корреспондент РИА Новости. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T08:07+0300
2024-05-31T08:15+0300
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - ПРАЙМ. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, сообщает корреспондент РИА Новости.Отмечется, что бывший американский лидер признан виновным по всем 34 пунктам обращения. Сам же Трамп назвал решение жюри присяжных "позором" и заявил о своей невиновности и намерении "бороться до конца"."Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", — добавил обвиняемый.В свою очередь спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, комментируя вердикт, заявил, что это "позорный день в американской истории".30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение. По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
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сша, дональд трамп, суд
США, Дональд Трамп, суд
08:07 31.05.2024 (обновлено: 08:15 31.05.2024)
 
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

Присяжные в США признали Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - ПРАЙМ. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечется, что бывший американский лидер признан виновным по всем 34 пунктам обращения.
Сам же Трамп назвал решение жюри присяжных "позором" и заявил о своей невиновности и намерении "бороться до конца".
"Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", — добавил обвиняемый.
В свою очередь спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, комментируя вердикт, заявил, что это "позорный день в американской истории".
30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение.
По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
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