https://1prime.ru/20240531/tramp-848692080.html

Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов - 31.05.2024, ПРАЙМ

Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, сообщает корреспондент РИА Новости. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T08:07+0300

2024-05-31T08:07+0300

2024-05-31T08:15+0300

сша

дональд трамп

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/34/842463497_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_76edcb28bd997af4ca1ffd06bbec92b5.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - ПРАЙМ. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, сообщает корреспондент РИА Новости.Отмечется, что бывший американский лидер признан виновным по всем 34 пунктам обращения. Сам же Трамп назвал решение жюри присяжных "позором" и заявил о своей невиновности и намерении "бороться до конца"."Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", — добавил обвиняемый.В свою очередь спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, комментируя вердикт, заявил, что это "позорный день в американской истории".30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение. По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

https://1prime.ru/20240530/tramp-848662521.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, суд