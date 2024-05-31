https://1prime.ru/20240531/turizm-848722370.html

В АТОР назвали лидера среди туристических направлений у россиян

В АТОР назвали лидера среди туристических направлений у россиян - 31.05.2024, ПРАЙМ

В АТОР назвали лидера среди туристических направлений у россиян

Летом туроператоры ожидают прироста спроса в выездном туризме на 15%, лидером у россиян остается Турция, на которую придется 54% всего выездного потока,... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T18:13+0300

2024-05-31T18:13+0300

2024-05-31T18:14+0300

экономика

россия

туризм

турция

оаэ

абхазия

египет

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Летом туроператоры ожидают прироста спроса в выездном туризме на 15%, лидером у россиян остается Турция, на которую придется 54% всего выездного потока, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По прогнозам АТОР, за три летних месяца 2024 года с целями туризма и отдыха россияне совершат около 5,6 миллиона поездок в зарубежные страны. Это на 16,6% больше, чем летом 2023 года. Более 3,1 миллиона (56%) из этого количества отправятся на отдых с туроператорами", – процитировали в сообщении вице-президента АТОР по международному туризму Артура Мурадяна. "Лидирующим зарубежным направлением для летнего отдыха, как и все прошлые годы, станет Турция, ее доля в общем количестве зарубежных поездок будет примерно той же, что и прошлым летом – около 56%. При этом в структуре летних продаж крупных туроператоров ее доля будет и больше", — добавил он. По данным ассоциации, на конец мая, прирост продаж туров в Турцию на лето у крупнейших туроператоров составил от 34 до 200% год к году. "На втором месте по объемам российского турпотока летом 2024 года будет Абхазия. Ожидается, что на ее курорты в три летних месяца могут приехать до 1,15 миллиона туристов из РФ, из которых 40% составят однодневные экскурсанты (без ночевки) из Сочи", — уточнили в АТОР. Третье место – у ОАЭ, которые в последние года активно расширяют рамки сезона, перестав быть только зимним направлением. Четвертое место займет Египет, прямо конкурирующий с Турцией по цене на пакетный отдых "все включено". На пятом месте по прогнозному турпотоку на лето 2024 года – Таиланд. Так, по данным АТОР, для туров в Турцию на лето 2024 года средний чек тура из расчета на одного человека в турпакете с перелетом у крупных туроператоров варьируется в диапазоне 105-128 тысяч рублей, в Абхазию — 33-38 тысяч, ОАЭ — 90-113 тысяч, Египет — 81-94 тысяч, Таиланд — 93-107 тысяч.

https://1prime.ru/20240423/turizm-847609910.html

турция

оаэ

абхазия

египет

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россия, туризм, турция, оаэ, абхазия, египет