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В России могут появиться мобильные убежища для защиты от всех видов оружия

В России могут появиться мобильные убежища для защиты от всех видов оружия - 31.05.2024, ПРАЙМ

В России могут появиться мобильные убежища для защиты от всех видов оружия

В России могут появиться мобильные убежища модульного типа, предназначенные для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия. Проект... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T10:03+0300

2024-05-31T10:03+0300

2024-05-31T10:03+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В России могут появиться мобильные убежища модульного типа, предназначенные для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия. Проект постановления правительства, предусматривающий эти меры, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Предусматривается, что такие убежища будут защищать в том числе от воздействия ядерного оружия. Отмечается, что они проектируются с учетом опыта проведения специальной военной операции на Украине."Создание объектов гражданской обороны осуществляется путем... возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов", - указывается в документе. В пояснительной записке говорится, что имеющихся в настоящее время защитных сооружений гражданской обороны не хватает для укрытия всего населения, а многие заглубленные помещения и сооружения подземного пространства технически невозможно под эти цели приспособить.Возведение убежищ с использованием полносборных конструкций является новым способом укрытия населения, говорится в документе. Как отмечается, сейчас этот метод могут использовать при строительстве защитных сооружений гражданской обороны блок-модульного типа. У них есть ряд преимуществ перед капитальными сооружениями, например, в части мобильности. То есть можно менять их место дислокации. Кроме того, указывается на многообразие способов по размещению на ограниченном участке территории.Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) ранее разработали мобильное убежище модульного типа. Оно получило название "КУБ-М". Сооружение предназначается для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности. В базовую комплектацию этого убежища входят два модуля. Первый модуль представляет собой помещения для укрываемых лиц, рассчитанные на 54 человека, а также технический блок. Вместимость помещения можно увеличить, установив к убежищу дополнительные модули. Ключевым преимуществом "КУБ-М" перед остальными сооружениями в области гражданской обороны является его мобильность, то есть при необходимости имеется возможность транспортировать его по автомобильным или железным дорогам на новое место, чтобы там возвести и подключить к уже имеющимся инженерным сетям. "КУБ-М" обеспечивает защиту на протяжении 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва. Также он защищает от проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности. Предусматривается, что он дает защиту от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров. При этом производство, транспортировка и установка "КУБ-М" обходится более чем вдвое дешевле, чем возведение стационарного защитного сооружения. Срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности данного изделия могут значительно понизить финансовые затраты от строительства и эксплуатации стационарных защитных сооружений гражданской обороны.

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