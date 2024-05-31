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В ГД ответили на разрешение Украине наносить удары по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В ГД ответили на разрешение Украине наносить удары по России
В ГД ответили на разрешение Украине наносить удары по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
В ГД ответили на разрешение Украине наносить удары по России
Россия даст ассиметричный ответ на разрешение Украине наносить удары по ее территориям, сообщил агентству РИА Новости глава комитета Государственной Думы по... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:59+0300
2024-05-31T10:12+0300
вооружения
россия
украина
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия даст ассиметричный ответ на разрешение Украине наносить удары по ее территориям, сообщил агентству РИА Новости глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов."На ходе СВО не скажется никак, они (угрозы - ред.) как были, так и останутся. А вот для них угрозы появятся. Потому что раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно", — отметил парламентарий.31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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россия, украина
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА
09:59 31.05.2024 (обновлено: 10:12 31.05.2024)
 
В ГД ответили на разрешение Украине наносить удары по России

Картаполов: Россия ответит асимметрично на разрешение Украине наносить удары

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия даст ассиметричный ответ на разрешение Украине наносить удары по ее территориям, сообщил агентству РИА Новости глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
"На ходе СВО не скажется никак, они (угрозы - ред.) как были, так и останутся. А вот для них угрозы появятся. Потому что раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно", — отметил парламентарий.
31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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