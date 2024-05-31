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Самое лучшее оружие. Запад призвали "не будить русского медведя"
Самое лучшее оружие. Запад призвали "не будить русского медведя" - 31.05.2024, ПРАЙМ
Самое лучшее оружие. Запад призвали "не будить русского медведя"
Россия применит самое лучшее оружие, как только почувствует угрозу со стороны других государств, сказал агентству РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:49+0300
2024-05-31T15:49+0300
2024-05-31T16:18+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия применит самое лучшее оружие, как только почувствует угрозу со стороны других государств, сказал агентству РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик."Как только Российской Федерации будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России, поверьте, самое лучшее в мире", — подчеркнул парламентарий.Он также заметил, что коллективному Западу стоит помнить о поговорке "не буди русского медведя", так как своими действиями и заявлениями он заставляет Москву решиться на крайние меры.
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россия, запад
Вооружения, РОССИЯ, ЗАПАД
Самое лучшее оружие. Запад призвали "не будить русского медведя"
Белик: Россия применит самое лучшее в мире оружие в случае угрозы
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия применит самое лучшее оружие, как только почувствует угрозу со стороны других государств, сказал агентству РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
"Как только Российской Федерации будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России, поверьте, самое лучшее в мире", — подчеркнул парламентарий.
Он также заметил, что коллективному Западу стоит помнить о поговорке "не буди русского медведя", так как своими действиями и заявлениями он заставляет Москву решиться на крайние меры.
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