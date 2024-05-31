https://1prime.ru/20240531/ukraina-848691239.html
Подполье: силовикам на Украине поручили мешать переезду призывников
Подполье: силовикам на Украине поручили мешать переезду призывников - 31.05.2024, ПРАЙМ
Подполье: силовикам на Украине поручили мешать переезду призывников
Правоохранителям на Украине было приказано задерживать всех украинцев призывного возраста, которые пытаются сменить регион своего нахождения. Об этом РИА... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T06:15+0300
2024-05-31T06:15+0300
2024-05-31T06:15+0300
украина
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - ПРАЙМ. Правоохранителям на Украине было приказано задерживать всех украинцев призывного возраста, которые пытаются сменить регион своего нахождения. Об этом РИА Новости рассказали источники в пророссийском подполье Херсона."Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания. Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев", - сообищил собеседник издания. Он также добавил, что особенно тщательно за гражданами Херсона и области следят постовые и патрули. В этой связи источник привел пример, как один мужчина пытался проехать из Хесона в Николаев, но на трассе был задержан. Впоследствии его семье пришлось собирать 10 тысяч долларов на взятку за освобождение.Ранее в подполье сообщали, что нежелание граждан Украины идти на службу в ВСУ спровоцировало сильный рост коррупции. Так, на данный момент за освобождение от мобилизации местным жителям придется заплатить от 10 до 17 тысяч долларов.
https://1prime.ru/20240530/mobilizatsiya-848660519.html
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украина, мобилизация на украине
УКРАИНА, мобилизация на Украине
Подполье: силовикам на Украине поручили мешать переезду призывников
Подполье: силовикам на Украине приказали мешать переездам призывников
ГЕНИЧЕСК, 31 мая - ПРАЙМ. Правоохранителям на Украине было приказано задерживать всех украинцев призывного возраста, которые пытаются сменить регион своего нахождения. Об этом РИА Новости рассказали источники в пророссийском подполье Херсона.
"Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания. Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев", - сообищил собеседник издания.
Он также добавил, что особенно тщательно за гражданами Херсона и области следят постовые и патрули. В этой связи источник привел пример, как один мужчина пытался проехать из Хесона в Николаев, но на трассе был задержан. Впоследствии его семье пришлось собирать 10 тысяч долларов на взятку за освобождение.
Ранее в подполье сообщали, что нежелание граждан Украины идти на службу в ВСУ спровоцировало сильный рост коррупции. Так, на данный момент за освобождение от мобилизации местным жителям придется заплатить от 10 до 17 тысяч долларов.
Подполье раскрыло размер взяток за освобождение от мобилизации на Украине