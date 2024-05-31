https://1prime.ru/20240531/ukraina-848691239.html

Подполье: силовикам на Украине поручили мешать переезду призывников

Подполье: силовикам на Украине поручили мешать переезду призывников - 31.05.2024, ПРАЙМ

Подполье: силовикам на Украине поручили мешать переезду призывников

Правоохранителям на Украине было приказано задерживать всех украинцев призывного возраста, которые пытаются сменить регион своего нахождения. Об этом РИА... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T06:15+0300

2024-05-31T06:15+0300

2024-05-31T06:15+0300

украина

мобилизация на украине

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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - ПРАЙМ. Правоохранителям на Украине было приказано задерживать всех украинцев призывного возраста, которые пытаются сменить регион своего нахождения. Об этом РИА Новости рассказали источники в пророссийском подполье Херсона."Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания. Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев", - сообищил собеседник издания. Он также добавил, что особенно тщательно за гражданами Херсона и области следят постовые и патрули. В этой связи источник привел пример, как один мужчина пытался проехать из Хесона в Николаев, но на трассе был задержан. Впоследствии его семье пришлось собирать 10 тысяч долларов на взятку за освобождение.Ранее в подполье сообщали, что нежелание граждан Украины идти на службу в ВСУ спровоцировало сильный рост коррупции. Так, на данный момент за освобождение от мобилизации местным жителям придется заплатить от 10 до 17 тысяч долларов.

https://1prime.ru/20240530/mobilizatsiya-848660519.html

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украина, мобилизация на украине