https://1prime.ru/20240531/ukraina-848691779.html

Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России

Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России - 31.05.2024, ПРАЙМ

Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России

Западные страны своим разрешением Киеву бить по российской территории стремятся в эскалации украинского конфликта и при этом не понимают пагубных последствий... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T07:46+0300

2024-05-31T07:46+0300

2024-05-31T07:46+0300

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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Западные страны своим разрешением Киеву бить по российской территории стремятся в эскалации украинского конфликта и при этом не понимают пагубных последствий своих действий. Об этом заявил полковник Вооруженных сил США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен.Так, эксперт отметил, что такие решения явно показывают существование "влиятельных лиц, решительно стремящихся к серьезной эскалации". По его словам, представители западной элиты продолжают совершать ошибки, принимая всё более опасные решения.Расмуссен также добавил, что многие западные политические лидеры привержены проекту "Украина", при этом не понимая, что это провал. В этой связи эксперт заявил, что данные Киеву разрешения все равно не изменят ход конфликта в пользу России.Как считает эксперт, решения Запада приведут к тому, что Россия расширит буферную зону и будет рассматривать возможность ударов по объектам США и НАТО, поддерживающим атаки против РФ. Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".В свою очередь издание New York Times писало, что Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия.

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