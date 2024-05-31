Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240531/ukraina-848691779.html
Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России
Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России
Западные страны своим разрешением Киеву бить по российской территории стремятся в эскалации украинского конфликта и при этом не понимают пагубных последствий... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T07:46+0300
2024-05-31T07:46+0300
россия
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Западные страны своим разрешением Киеву бить по российской территории стремятся в эскалации украинского конфликта и при этом не понимают пагубных последствий своих действий. Об этом заявил полковник Вооруженных сил США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен.Так, эксперт отметил, что такие решения явно показывают существование "влиятельных лиц, решительно стремящихся к серьезной эскалации". По его словам, представители западной элиты продолжают совершать ошибки, принимая всё более опасные решения.Расмуссен также добавил, что многие западные политические лидеры привержены проекту "Украина", при этом не понимая, что это провал. В этой связи эксперт заявил, что данные Киеву разрешения все равно не изменят ход конфликта в пользу России.Как считает эксперт, решения Запада приведут к тому, что Россия расширит буферную зону и будет рассматривать возможность ударов по объектам США и НАТО, поддерживающим атаки против РФ. Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".В свою очередь издание New York Times писало, что Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия.
https://1prime.ru/20240530/pentagon-848690013.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша
РОССИЯ, УКРАИНА, США
07:46 31.05.2024
 
Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России

Эксперт Расмуссен: разрешение Украине бить по РФ нацелены на эскалацию конфликта

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Западные страны своим разрешением Киеву бить по российской территории стремятся в эскалации украинского конфликта и при этом не понимают пагубных последствий своих действий. Об этом заявил полковник Вооруженных сил США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен.
Так, эксперт отметил, что такие решения явно показывают существование "влиятельных лиц, решительно стремящихся к серьезной эскалации". По его словам, представители западной элиты продолжают совершать ошибки, принимая всё более опасные решения.
Расмуссен также добавил, что многие западные политические лидеры привержены проекту "Украина", при этом не понимая, что это провал. В этой связи эксперт заявил, что данные Киеву разрешения все равно не изменят ход конфликта в пользу России.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
Пентагон обещал уведомить о смене позиции США по атакам Киева по РФ
Вчера, 23:12
Как считает эксперт, решения Запада приведут к тому, что Россия расширит буферную зону и будет рассматривать возможность ударов по объектам США и НАТО, поддерживающим атаки против РФ.
Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
В свою очередь издание New York Times писало, что Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия.
 
РОССИЯУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала