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Президент Финляндии назвал допустимыми удары Украины по территории России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Президент Финляндии назвал допустимыми удары Украины по территории России
Президент Финляндии назвал допустимыми удары Украины по территории России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Президент Финляндии назвал допустимыми удары Украины по территории России
Использование ВСУ поставленного Западом оружия для атак на объекты на российской территории является допустимым, поделился своим мнением в интервью агентству... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T08:31+0300
2024-05-31T08:54+0300
россия
украина
всу
финляндия
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ТОКИО, 31 мая – ПРАЙМ. Использование ВСУ поставленного Западом оружия для атак на объекты на российской территории является допустимым, поделился своим мнением в интервью агентству Kyodo президент Финляндии Александер Стубб."Если это будет в соответствии с международным правом, проблем нет", - заявил финский лидер. По словам Стубба, Украина получает западное оружие для того, чтобы себя защищать, и поэтому он одобряет снятие запрета для Киева бить по территории России.Ранее издание New York Times писало, что Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия.
https://1prime.ru/20240531/ukraina-848691779.html
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россия, украина, всу, финляндия
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ФИНЛЯНДИЯ
08:31 31.05.2024 (обновлено: 08:54 31.05.2024)
 
Президент Финляндии назвал допустимыми удары Украины по территории России

Стубб считает допустимыми удары Украины по территории России западным оружием

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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ТОКИО, 31 мая – ПРАЙМ. Использование ВСУ поставленного Западом оружия для атак на объекты на российской территории является допустимым, поделился своим мнением в интервью агентству Kyodo президент Финляндии Александер Стубб.
"Если это будет в соответствии с международным правом, проблем нет", - заявил финский лидер.
По словам Стубба, Украина получает западное оружие для того, чтобы себя защищать, и поэтому он одобряет снятие запрета для Киева бить по территории России.
Ранее издание New York Times писало, что Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия.
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Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России
07:46
 
РОССИЯУКРАИНАВСУФИНЛЯНДИЯ
 
 
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