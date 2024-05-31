https://1prime.ru/20240531/ukraina-848692750.html

Президент Финляндии назвал допустимыми удары Украины по территории России

Президент Финляндии назвал допустимыми удары Украины по территории России - 31.05.2024, ПРАЙМ

Президент Финляндии назвал допустимыми удары Украины по территории России

Использование ВСУ поставленного Западом оружия для атак на объекты на российской территории является допустимым, поделился своим мнением в интервью агентству... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T08:31+0300

2024-05-31T08:31+0300

2024-05-31T08:54+0300

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украина

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финляндия

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ТОКИО, 31 мая – ПРАЙМ. Использование ВСУ поставленного Западом оружия для атак на объекты на российской территории является допустимым, поделился своим мнением в интервью агентству Kyodo президент Финляндии Александер Стубб."Если это будет в соответствии с международным правом, проблем нет", - заявил финский лидер. По словам Стубба, Украина получает западное оружие для того, чтобы себя защищать, и поэтому он одобряет снятие запрета для Киева бить по территории России.Ранее издание New York Times писало, что Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия.

https://1prime.ru/20240531/ukraina-848691779.html

украина

финляндия

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россия, украина, всу, финляндия