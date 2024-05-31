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В ЕК прокомментировали призывы разрешить Украине атаковать Россию - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В ЕК прокомментировали призывы разрешить Украине атаковать Россию
В ЕК прокомментировали призывы разрешить Украине атаковать Россию - 31.05.2024, ПРАЙМ
В ЕК прокомментировали призывы разрешить Украине атаковать Россию
Государства Евросоюза должны самостоятельно решать, готовы ли они разрешить Украине использовать их оружие для ударов по России, сообщил официальный... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:06+0300
2024-05-31T14:09+0300
европа
украина
военная помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Государства Евросоюза должны самостоятельно решать, готовы ли они разрешить Украине использовать их оружие для ударов по России, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга снять такие ограничения."Это решение государств-членов, поскольку они поставляют оружие на двусторонней основе", - заявил европейский политик.Также Стано отметил, что в ЕС есть мнение о том, что такое использование западного вооружения Киевом "легитимно в рамках самообороны". По его словам, Украина имеет право защищаться от агрессии, и в соответствии с международным правом, "это включает удары по агрессору на его территории".Ранее издание New York Times писало, что Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия.
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европа, украина, военная помощь украине
ЕВРОПА, УКРАИНА, военная помощь Украине
14:06 31.05.2024 (обновлено: 14:09 31.05.2024)
 
В ЕК прокомментировали призывы разрешить Украине атаковать Россию

ЕК: страны ЕС должны сами принимать решения о снятии ограничений на удары Киева

Петер Стано
Петер Стано
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Государства Евросоюза должны самостоятельно решать, готовы ли они разрешить Украине использовать их оружие для ударов по России, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга снять такие ограничения.
"Это решение государств-членов, поскольку они поставляют оружие на двусторонней основе", - заявил европейский политик.
Также Стано отметил, что в ЕС есть мнение о том, что такое использование западного вооружения Киевом "легитимно в рамках самообороны". По его словам, Украина имеет право защищаться от агрессии, и в соответствии с международным правом, "это включает удары по агрессору на его территории".
Ранее издание New York Times писало, что Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия.
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