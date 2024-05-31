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Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, заявили в правительстве
Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, заявили в правительстве - 31.05.2024, ПРАЙМ
Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, заявили в правительстве
В случае принятия закона о полном запрете вейпов в России может вырасти нелегальная продажа, поэтому проект требует концептуальной переработки. Это следует из... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:07+0300
2024-05-31T12:07+0300
2024-05-31T12:15+0300
россия
вейпы
кабмин
законопроект
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В случае принятия закона о полном запрете вейпов в России может вырасти нелегальная продажа, поэтому проект требует концептуальной переработки. Это следует из заключения правительства, которое доступно в думской электронной базе.Ранее сообщалось, что в Государственную Думу был внесен законопроект о полном запрете вейпов в России. "Установление указанного запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции. С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки", - сообщается в материале правительства.
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россия, вейпы, законопроект
РОССИЯ, вейпы, Кабмин, законопроект
Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, заявили в правительстве
Кабмин: закон о запрете вейпов может поспособствовать росту нелегального оборота
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В случае принятия закона о полном запрете вейпов в России может вырасти нелегальная продажа, поэтому проект требует концептуальной переработки. Это следует из заключения правительства, которое доступно в думской электронной базе.
Ранее сообщалось, что в Государственную Думу был внесен законопроект о полном запрете вейпов в России.
"Установление указанного запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции. С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки", - сообщается в материале правительства.