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Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, заявили в правительстве

Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, заявили в правительстве - 31.05.2024, ПРАЙМ

Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, заявили в правительстве

В случае принятия закона о полном запрете вейпов в России может вырасти нелегальная продажа, поэтому проект требует концептуальной переработки. Это следует из... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:07+0300

2024-05-31T12:07+0300

2024-05-31T12:15+0300

россия

вейпы

кабмин

законопроект

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В случае принятия закона о полном запрете вейпов в России может вырасти нелегальная продажа, поэтому проект требует концептуальной переработки. Это следует из заключения правительства, которое доступно в думской электронной базе.Ранее сообщалось, что в Государственную Думу был внесен законопроект о полном запрете вейпов в России. "Установление указанного запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции. С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки", - сообщается в материале правительства.

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россия, вейпы, законопроект