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В Краснодарском крае после удара ВСУ по нефтебазе есть пострадавшие
В Краснодарском крае после удара ВСУ по нефтебазе есть пострадавшие - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Краснодарском крае после удара ВСУ по нефтебазе есть пострадавшие
После воздушной атаки со стороны ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края была задета инфраструктура етяной базы. Об этом рассказал губернатор Вениамин... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T05:21+0300
2024-05-31T05:21+0300
2024-05-31T05:22+0300
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. После воздушной атаки со стороны ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края была задета инфраструктура етяной базы. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.По словам губернатора, в результате происшествия есть пострадавшие, которым сейчас оказывается медициснкая помощь. Кроме того, повреждения получили три цистерны с нефтепродуктами.Отмечается, что пожару присвоена высокая категория сложности.
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россия, всу
Происшествия, РОССИЯ, ВСУ
В Краснодарском крае после удара ВСУ по нефтебазе есть пострадавшие
После атаки на нефтебазу в Темрюкском районе загорелись три цистерны
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. После воздушной атаки со стороны ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края была задета инфраструктура етяной базы. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате происшествия есть пострадавшие, которым сейчас оказывается медициснкая помощь. Кроме того, повреждения получили три цистерны с нефтепродуктами.
Отмечается, что пожару присвоена высокая категория сложности.