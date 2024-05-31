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В Краснодарском крае после удара ВСУ по нефтебазе есть пострадавшие

В Краснодарском крае после удара ВСУ по нефтебазе есть пострадавшие - 31.05.2024, ПРАЙМ

В Краснодарском крае после удара ВСУ по нефтебазе есть пострадавшие

После воздушной атаки со стороны ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края была задета инфраструктура етяной базы. Об этом рассказал губернатор Вениамин... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T05:21+0300

2024-05-31T05:21+0300

2024-05-31T05:22+0300

происшествия

россия

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. После воздушной атаки со стороны ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края была задета инфраструктура етяной базы. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.По словам губернатора, в результате происшествия есть пострадавшие, которым сейчас оказывается медициснкая помощь. Кроме того, повреждения получили три цистерны с нефтепродуктами.Отмечается, что пожару присвоена высокая категория сложности.

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