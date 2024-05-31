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СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары - 31.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары - 31.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары
Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия. Об том пишет издание New... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T06:04+0300
2024-05-31T06:04+0300
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия. Об том пишет издание New York Times. "Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник", - сообщает газета. Кроме того, как заявлено в материале статьи, американский министр обороны Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Сообщается, что Украине это разрешение передал именно Каволи.Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
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россия, украина, сша
РОССИЯ, УКРАИНА, США
06:04 31.05.2024
 
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары

NYT: США передадут Киеву рекомендации, куда в РФ можно бить американским оружием

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия. Об том пишет издание New York Times.
"Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник", - сообщает газета.
Кроме того, как заявлено в материале статьи, американский министр обороны Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.
Сообщается, что Украине это разрешение передал именно Каволи.
Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
США не одобряют атаки ВСУ вглубь территории России, заявил Блинкен
22 мая, 21:57
 
РОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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