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СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары - 31.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары
Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия. Об том пишет издание New... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T06:04+0300
2024-05-31T06:04+0300
2024-05-31T06:04+0300
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия. Об том пишет издание New York Times. "Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник", - сообщает газета. Кроме того, как заявлено в материале статьи, американский министр обороны Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Сообщается, что Украине это разрешение передал именно Каволи.Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
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россия, украина, сша
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары
NYT: США передадут Киеву рекомендации, куда в РФ можно бить американским оружием
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ.
Пентагону поручили составить для Киева точные рекомендации, по каким российским целям ВСУ нужно бить с помощью американского оружия. Об том пишет
издание New York Times.
"Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник", - сообщает газета.
Кроме того, как заявлено в материале статьи, американский министр обороны Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.
Сообщается, что Украине это разрешение передал именно Каволи.
Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
США не одобряют атаки ВСУ вглубь территории России, заявил Блинкен