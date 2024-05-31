https://1prime.ru/20240531/vtb-848699677.html

ВТБ начал выдавать ипотеку на приобретение земельных участков

ВТБ начал выдавать ипотеку на приобретение земельных участков - 31.05.2024, ПРАЙМ

ВТБ начал выдавать ипотеку на приобретение земельных участков

ВТБ начал с 31 мая выдавать ипотеку на приобретение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или садоводство, говорится в сообщении банка. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T11:36+0300

2024-05-31T11:36+0300

2024-05-31T11:36+0300

экономика

россия

втб

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. ВТБ начал с 31 мая выдавать ипотеку на приобретение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или садоводство, говорится в сообщении банка. В нем указывается, что кредит до 60 миллионов рублей предоставляется сроком до 30 лет, в том числе на цели рефинансирования. Согласно требованиям банка, площадь приобретаемого участка должна составлять не менее 300, но не более 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, участок должен относиться к категории земель населенных пунктов или сельскохозяйственного назначения, а также использоваться для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Потенциальный спрос на российском рынке ИЖС составляет, по оценке банка, до 460 тысяч домов в год.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ипотека