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ВТБ начал выдавать ипотеку на приобретение земельных участков - 31.05.2024, ПРАЙМ
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ВТБ начал выдавать ипотеку на приобретение земельных участков
ВТБ начал выдавать ипотеку на приобретение земельных участков - 31.05.2024, ПРАЙМ
ВТБ начал выдавать ипотеку на приобретение земельных участков
ВТБ начал с 31 мая выдавать ипотеку на приобретение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или садоводство, говорится в сообщении банка. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:36+0300
2024-05-31T11:36+0300
экономика
россия
втб
ипотека
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. ВТБ начал с 31 мая выдавать ипотеку на приобретение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или садоводство, говорится в сообщении банка. В нем указывается, что кредит до 60 миллионов рублей предоставляется сроком до 30 лет, в том числе на цели рефинансирования. Согласно требованиям банка, площадь приобретаемого участка должна составлять не менее 300, но не более 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, участок должен относиться к категории земель населенных пунктов или сельскохозяйственного назначения, а также использоваться для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Потенциальный спрос на российском рынке ИЖС составляет, по оценке банка, до 460 тысяч домов в год.
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россия, втб, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, ипотека
11:36 31.05.2024
 
ВТБ начал выдавать ипотеку на приобретение земельных участков

ВТБ начал с 31 мая выдавать ипотеку на приобретение земельных участков

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. ВТБ начал с 31 мая выдавать ипотеку на приобретение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или садоводство, говорится в сообщении банка.
В нем указывается, что кредит до 60 миллионов рублей предоставляется сроком до 30 лет, в том числе на цели рефинансирования.
Согласно требованиям банка, площадь приобретаемого участка должна составлять не менее 300, но не более 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, участок должен относиться к категории земель населенных пунктов или сельскохозяйственного назначения, а также использоваться для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.
Потенциальный спрос на российском рынке ИЖС составляет, по оценке банка, до 460 тысяч домов в год.
 
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