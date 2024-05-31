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Траты властей Японии на спасение курса иены оценили
Траты властей Японии на спасение курса иены оценили - 31.05.2024, ПРАЙМ
Траты властей Японии на спасение курса иены оценили
Минфин Японии тратит в месяц 9,79 триллиона иен на спасение курса национальной валюты, пишет Reuters. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T21:32+0300
2024-05-31T21:32+0300
2024-05-31T21:32+0300
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минфин Японии тратит в месяц 9,79 триллиона иен на спасение курса национальной валюты, пишет Reuters.Ранее Bloomberg писал, что Банк Японии в в конце апреля и начале мая две валютных интервенции в поддержку нацвалюты, майская обошлась регулятору в 22,5 миллиарда долларов.Отмечается, что траты регулятора не принесли пока устойчивого эффекта."Власти, скорее всего, продолжат тратить большие средства на вмешательство", — высказался главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.Изменение курса иены объясняют противоположными курсами Банка Японии, удерживавшего отрицательную ставку, и американской ФРС, которая на протяжении последних лет ставку поднимала.Биржевые игроки используют разницу в ставках для получения безрискового дохода. Из-за их действий валюта государств с более высокими доходами от вкладов становится более востребованной и растет в цене.
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япония, курсы валют, иена
Экономика, ЯПОНИЯ, Курсы валют, иена
Траты властей Японии на спасение курса иены оценили
Reuters: Япония потратила $62 млрд на поддержание курса иены
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ.
Минфин Японии тратит в месяц 9,79 триллиона иен на спасение курса национальной валюты, пишет Reuters
.
Ранее Bloomberg писал, что Банк Японии в в конце апреля и начале мая две валютных интервенции в поддержку нацвалюты, майская обошлась регулятору в 22,5 миллиарда долларов.
Отмечается, что траты регулятора не принесли пока устойчивого эффекта.
"Власти, скорее всего, продолжат тратить большие средства на вмешательство", — высказался главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.
Изменение курса иены объясняют противоположными курсами Банка Японии, удерживавшего отрицательную ставку, и американской ФРС, которая на протяжении последних лет ставку поднимала.
Япония ввела новые антироссийские санкции
Биржевые игроки используют разницу в ставках для получения безрискового дохода. Из-за их действий валюта государств с более высокими доходами от вкладов становится более востребованной и растет в цене.