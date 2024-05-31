https://1prime.ru/20240531/yaponiya-848725956.html

Траты властей Японии на спасение курса иены оценили

Траты властей Японии на спасение курса иены оценили - 31.05.2024, ПРАЙМ

Траты властей Японии на спасение курса иены оценили

Минфин Японии тратит в месяц 9,79 триллиона иен на спасение курса национальной валюты, пишет Reuters. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T21:32+0300

2024-05-31T21:32+0300

2024-05-31T21:32+0300

экономика

япония

курсы валют

иена

https://cdnn.1prime.ru/img/76305/53/763055328_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_905db955dccfe2e034b96c782cde5674.jpg

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минфин Японии тратит в месяц 9,79 триллиона иен на спасение курса национальной валюты, пишет Reuters.Ранее Bloomberg писал, что Банк Японии в в конце апреля и начале мая две валютных интервенции в поддержку нацвалюты, майская обошлась регулятору в 22,5 миллиарда долларов.Отмечается, что траты регулятора не принесли пока устойчивого эффекта."Власти, скорее всего, продолжат тратить большие средства на вмешательство", — высказался главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.Изменение курса иены объясняют противоположными курсами Банка Японии, удерживавшего отрицательную ставку, и американской ФРС, которая на протяжении последних лет ставку поднимала.Биржевые игроки используют разницу в ставках для получения безрискового дохода. Из-за их действий валюта государств с более высокими доходами от вкладов становится более востребованной и растет в цене.

https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848461328.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, курсы валют, иена