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Траты властей Японии на спасение курса иены оценили - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Траты властей Японии на спасение курса иены оценили
Траты властей Японии на спасение курса иены оценили - 31.05.2024, ПРАЙМ
Траты властей Японии на спасение курса иены оценили
Минфин Японии тратит в месяц 9,79 триллиона иен на спасение курса национальной валюты, пишет Reuters. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T21:32+0300
2024-05-31T21:32+0300
экономика
япония
курсы валют
иена
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минфин Японии тратит в месяц 9,79 триллиона иен на спасение курса национальной валюты, пишет Reuters.Ранее Bloomberg писал, что Банк Японии в в конце апреля и начале мая две валютных интервенции в поддержку нацвалюты, майская обошлась регулятору в 22,5 миллиарда долларов.Отмечается, что траты регулятора не принесли пока устойчивого эффекта."Власти, скорее всего, продолжат тратить большие средства на вмешательство", — высказался главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.Изменение курса иены объясняют противоположными курсами Банка Японии, удерживавшего отрицательную ставку, и американской ФРС, которая на протяжении последних лет ставку поднимала.Биржевые игроки используют разницу в ставках для получения безрискового дохода. Из-за их действий валюта государств с более высокими доходами от вкладов становится более востребованной и растет в цене.
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япония, курсы валют, иена
Экономика, ЯПОНИЯ, Курсы валют, иена
21:32 31.05.2024
 
Траты властей Японии на спасение курса иены оценили

Reuters: Япония потратила $62 млрд на поддержание курса иены

© fotolia.com / Gina SandersИена
Иена - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© fotolia.com / Gina Sanders
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минфин Японии тратит в месяц 9,79 триллиона иен на спасение курса национальной валюты, пишет Reuters.
Ранее Bloomberg писал, что Банк Японии в в конце апреля и начале мая две валютных интервенции в поддержку нацвалюты, майская обошлась регулятору в 22,5 миллиарда долларов.
Отмечается, что траты регулятора не принесли пока устойчивого эффекта.
"Власти, скорее всего, продолжат тратить большие средства на вмешательство", — высказался главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.
Изменение курса иены объясняют противоположными курсами Банка Японии, удерживавшего отрицательную ставку, и американской ФРС, которая на протяжении последних лет ставку поднимала.
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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Биржевые игроки используют разницу в ставках для получения безрискового дохода. Из-за их действий валюта государств с более высокими доходами от вкладов становится более востребованной и растет в цене.
 
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