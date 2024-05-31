https://1prime.ru/20240531/yemen-848694265.html
Число жертв после ударов США и Британии в Йемене возросло до 13
Число жертв после ударов США и Британии в Йемене возросло до 13 - 31.05.2024, ПРАЙМ
Число жертв после ударов США и Британии в Йемене возросло до 13
В результате ударов США и Британии по радиостанции и порту в провинции Ходейда на западе Йемена погибло тринадцать человек и более 30 получили ранения. Об этом... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:15+0300
2024-05-31T09:15+0300
2024-05-31T09:43+0300
сша
британия
хуситы
йемен
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/03/842780383_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_692aa928d2568c02e96d7d9678a536ac.jpg
ДОХА, 31 мая - ПРАЙМ. В результате ударов США и Британии по радиостанции и порту в провинции Ходейда на западе Йемена погибло тринадцать человек и более 30 получили ранения. Об этом 31 мая сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира".Поздно вечером 30 мая США и Великобритания атаковали позиции шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в трех провинциях Йемена после участившихся за последнюю неделю с их стороны ударов по судам этих стран и Израиля в Красном и Аравийском морях.Ранее в среду сообщалось, что американская и британская Военные авиации нанесли 13 ударов по позициям хуситов."Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
сша
британия
йемен
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/03/842780383_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_279e5d092294598a188d7cb94c2c6f50.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, британия, хуситы, йемен
США, БРИТАНИЯ, хуситы, ЙЕМЕН
Число жертв после ударов США и Британии в Йемене возросло до 13
"Аль-Масира": в результате ударов США и Британии по Йемену погибло 13 человек
ДОХА, 31 мая - ПРАЙМ. В результате ударов США и Британии по радиостанции и порту в провинции Ходейда на западе Йемена погибло тринадцать человек и более 30 получили ранения. Об этом 31 мая сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира".
Поздно вечером 30 мая США и Великобритания атаковали позиции шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в трех провинциях Йемена после участившихся за последнюю неделю с их стороны ударов по судам этих стран и Израиля в Красном и Аравийском морях.
Ранее в среду сообщалось, что американская и британская Военные авиации нанесли 13 ударов по позициям хуситов.
"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.