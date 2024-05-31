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Число жертв после ударов США и Британии в Йемене возросло до 13

Число жертв после ударов США и Британии в Йемене возросло до 13 - 31.05.2024, ПРАЙМ

Число жертв после ударов США и Британии в Йемене возросло до 13

В результате ударов США и Британии по радиостанции и порту в провинции Ходейда на западе Йемена погибло тринадцать человек и более 30 получили ранения. Об этом... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T09:15+0300

2024-05-31T09:15+0300

2024-05-31T09:43+0300

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ДОХА, 31 мая - ПРАЙМ. В результате ударов США и Британии по радиостанции и порту в провинции Ходейда на западе Йемена погибло тринадцать человек и более 30 получили ранения. Об этом 31 мая сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира".Поздно вечером 30 мая США и Великобритания атаковали позиции шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в трех провинциях Йемена после участившихся за последнюю неделю с их стороны ударов по судам этих стран и Израиля в Красном и Аравийском морях.Ранее в среду сообщалось, что американская и британская Военные авиации нанесли 13 ударов по позициям хуситов."Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

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сша, британия, хуситы, йемен