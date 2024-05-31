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ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США в Красном море - 31.05.2024, ПРАЙМ
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ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США в Красном море
ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США в Красном море - 31.05.2024, ПРАЙМ
ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США в Красном море
ВС Йемена, отвечая на обстрел территории страны американской и британской авиацией, нанесли удары по авианосцу США "Эйзенхауэр" в Красном море. Об этом заявил... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:43+0300
2024-05-31T16:00+0300
политика
красное море
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сша
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ДОХА, 31 мая — ПРАЙМ. ВС Йемена, отвечая на обстрел территории страны американской и британской авиацией, нанесли удары по авианосцу США "Эйзенхауэр" в Красном море. Об этом заявил агентству РИА Новости член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад. Ранее ВВС Великобритании и США нанесли 13 авиаударов по Йемену. В результате, по последним данным, более 40 человек пострадали, 16 погибли.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Ответом на обстрел американской и британской авиацией некоторых городов и гражданских объектов в Йемене, что унесло жизни и привело к ранению более 58 человек, большинство из которых были мирными жителями, стал удар по авианосцу "Эйзенхауэр" в Красном море большим числом баллистических, крылатых ракет и беспилотников", — заявил аль-Асад. По его словам, удары по американским и британским объектам продолжатся в рамках права Йемена на ответ и поддержки жителей Сектора Газа.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.12 января 2024 года США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства.
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красное море, йемен, сша, великобритания, авианосец
Политика, КРАСНОЕ МОРЕ, ЙЕМЕН, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Авианосец
15:43 31.05.2024 (обновлено: 16:00 31.05.2024)
 
ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США в Красном море

ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США "Эйзенхауэр" в Красном море

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно в бухте Эйлата
Грузовое судно в бухте Эйлата - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ДОХА, 31 мая — ПРАЙМ. ВС Йемена, отвечая на обстрел территории страны американской и британской авиацией, нанесли удары по авианосцу США "Эйзенхауэр" в Красном море. Об этом заявил агентству РИА Новости член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад.
Ранее ВВС Великобритании и США нанесли 13 авиаударов по Йемену. В результате, по последним данным, более 40 человек пострадали, 16 погибли.
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"Ответом на обстрел американской и британской авиацией некоторых городов и гражданских объектов в Йемене, что унесло жизни и привело к ранению более 58 человек, большинство из которых были мирными жителями, стал удар по авианосцу "Эйзенхауэр" в Красном море большим числом баллистических, крылатых ракет и беспилотников", — заявил аль-Асад.
По его словам, удары по американским и британским объектам продолжатся в рамках права Йемена на ответ и поддержки жителей Сектора Газа.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.
12 января 2024 года США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства.
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