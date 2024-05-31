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ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США в Красном море
ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США в Красном море - 31.05.2024, ПРАЙМ
ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США в Красном море
ВС Йемена, отвечая на обстрел территории страны американской и британской авиацией, нанесли удары по авианосцу США "Эйзенхауэр" в Красном море. Об этом заявил... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:43+0300
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ДОХА, 31 мая — ПРАЙМ. ВС Йемена, отвечая на обстрел территории страны американской и британской авиацией, нанесли удары по авианосцу США "Эйзенхауэр" в Красном море. Об этом заявил агентству РИА Новости член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад. Ранее ВВС Великобритании и США нанесли 13 авиаударов по Йемену. В результате, по последним данным, более 40 человек пострадали, 16 погибли.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Ответом на обстрел американской и британской авиацией некоторых городов и гражданских объектов в Йемене, что унесло жизни и привело к ранению более 58 человек, большинство из которых были мирными жителями, стал удар по авианосцу "Эйзенхауэр" в Красном море большим числом баллистических, крылатых ракет и беспилотников", — заявил аль-Асад. По его словам, удары по американским и британским объектам продолжатся в рамках права Йемена на ответ и поддержки жителей Сектора Газа.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.12 января 2024 года США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства.
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красное море, йемен, сша, великобритания, авианосец
Политика, КРАСНОЕ МОРЕ, ЙЕМЕН, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Авианосец
ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США в Красном море
ВС Йемена нанесли удары по авианосцу США "Эйзенхауэр" в Красном море
ДОХА, 31 мая — ПРАЙМ. ВС Йемена, отвечая на обстрел территории страны американской и британской авиацией, нанесли удары по авианосцу США "Эйзенхауэр" в Красном море. Об этом заявил агентству РИА Новости член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад.
Ранее ВВС Великобритании и США нанесли 13 авиаударов по Йемену. В результате, по последним данным, более 40 человек пострадали, 16 погибли.
"Ответом на обстрел американской и британской авиацией некоторых городов и гражданских объектов в Йемене, что унесло жизни и привело к ранению более 58 человек, большинство из которых были мирными жителями, стал удар по авианосцу "Эйзенхауэр" в Красном море большим числом баллистических, крылатых ракет и беспилотников", — заявил аль-Асад.
По его словам, удары по американским и британским объектам продолжатся в рамках права Йемена на ответ и поддержки жителей Сектора Газа.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.
12 января 2024 года США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства.
Хуситы пригрозили ударить по целям США в Красном море