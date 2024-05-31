https://1prime.ru/20240531/zakharova-848704592.html
Захарова оценила "разрешение" НАТО Киеву бить по России
Захарова оценила "разрешение" НАТО Киеву бить по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Захарова оценила "разрешение" НАТО Киеву бить по России
В Североатлантическом альянсе врут о "разрешении" Киеву наносить удары по российской территории, так как многие страны уже давно это одобрили. Такое мнение... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:24+0300
2024-05-31T12:24+0300
2024-05-31T12:42+0300
политика
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Североатлантическом альянсе врут о "разрешении" Киеву наносить удары по российской территории, так как многие страны уже давно это одобрили. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Ровно то, о чем Россия говорила все это время. Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы еще не решили разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары с использованием западного вооружения по территории России", — говорится в сообщении дипломата в Telegram-канале.Захарова также добавила, что страны-участницы альянса вводят в заблуждение тех, кого приглашают на "мирные конференции", презентуя их как нацеленные на мир.Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, но запретил применение оперативно-тактических ракет и другого дальнобойного оружия.
https://1prime.ru/20240531/udary-848697813.html
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россия, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
Захарова оценила "разрешение" НАТО Киеву бить по России
Захарова: в НАТО врут о "разрешении" Киеву наносить по России западным оружием
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Североатлантическом альянсе врут о "разрешении" Киеву наносить удары по российской территории, так как многие страны уже давно это одобрили. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ровно то, о чем Россия говорила все это время. Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы еще не решили разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары с использованием западного вооружения по территории России", — говорится в сообщении дипломата в Telegram-канале.
Захарова также добавила, что страны-участницы альянса вводят в заблуждение тех, кого приглашают на "мирные конференции", презентуя их как нацеленные на мир.
Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, но запретил применение оперативно-тактических ракет и другого дальнобойного оружия.
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России