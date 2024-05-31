Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова оценила "разрешение" НАТО Киеву бить по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240531/zakharova-848704592.html
Захарова оценила "разрешение" НАТО Киеву бить по России
Захарова оценила "разрешение" НАТО Киеву бить по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Захарова оценила "разрешение" НАТО Киеву бить по России
В Североатлантическом альянсе врут о "разрешении" Киеву наносить удары по российской территории, так как многие страны уже давно это одобрили. Такое мнение... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:24+0300
2024-05-31T12:42+0300
политика
россия
мид
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Североатлантическом альянсе врут о "разрешении" Киеву наносить удары по российской территории, так как многие страны уже давно это одобрили. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Ровно то, о чем Россия говорила все это время. Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы еще не решили разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары с использованием западного вооружения по территории России", — говорится в сообщении дипломата в Telegram-канале.Захарова также добавила, что страны-участницы альянса вводят в заблуждение тех, кого приглашают на "мирные конференции", презентуя их как нацеленные на мир.Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, но запретил применение оперативно-тактических ракет и другого дальнобойного оружия.
https://1prime.ru/20240531/udary-848697813.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_30d95872ea87186f1e8c2a9158285832.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
12:24 31.05.2024 (обновлено: 12:42 31.05.2024)
 
Захарова оценила "разрешение" НАТО Киеву бить по России

Захарова: в НАТО врут о "разрешении" Киеву наносить по России западным оружием

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Североатлантическом альянсе врут о "разрешении" Киеву наносить удары по российской территории, так как многие страны уже давно это одобрили. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ровно то, о чем Россия говорила все это время. Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы еще не решили разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары с использованием западного вооружения по территории России", — говорится в сообщении дипломата в Telegram-канале.
Захарова также добавила, что страны-участницы альянса вводят в заблуждение тех, кого приглашают на "мирные конференции", презентуя их как нацеленные на мир.
Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, но запретил применение оперативно-тактических ракет и другого дальнобойного оружия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
10:43
 
ПолитикаРОССИЯМИДМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала