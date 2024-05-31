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Просрочка по микрозаймам в России снизилась до уровня начала 2022 года

Просрочка по микрозаймам в России снизилась до уровня начала 2022 года - 31.05.2024, ПРАЙМ

Просрочка по микрозаймам в России снизилась до уровня начала 2022 года

Доля просроченных микрозаймов в России в первом квартале 2024 года снизилась до 32%, вернувшись на уровень начала 2022 года, сообщил Банк России. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T17:54+0300

2024-05-31T17:54+0300

2024-05-31T17:54+0300

банк россии

микрозаймы

россия

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Доля просроченных микрозаймов в России в первом квартале 2024 года снизилась до 32%, вернувшись на уровень начала 2022 года, сообщил Банк России."Долговая нагрузка клиентов микрофинансовых организаций (МФО) сокращается, по итогам первого квартала 2024 года доля займов с просрочкой более 90 дней опустилась к показателям начала 2022 года и составила 32%", - сказано в сообщении. В четвертом квартале 2023 года показатель был на уровне 33,4%, в первом квартале 2023 года - 34,4%.Такую динамику ЦБ объясняет в том числе своими мерами по снижению долговой нагрузки граждан.В то же время МФО в январе-марте увеличили объемы выданных потребительских кредитов на 5,5% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. При этом больше половины заемщиков (55%) в предыдущем квартале уже были клиентами МФО или одновременно банков и микрофинансовых организаций, отметил ЦБ.Спрос на микрозаймы, по данным регулятора, поддерживает активная цифровизация сектора. За год количество микрофинансовых компаний, работающих в онлайне, выросло на 23%, дистанционно выдается 80% займов. Крупные компании, которые начали работу недавно, сразу ориентировались на дистанционные услуги."На фоне этого объем займов, выданных в офисах организаций, и число таких офисов постепенно снижаются", - указывает ЦБ.

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микрозаймы, россия