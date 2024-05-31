Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240531/zelenskiy-848707750.html
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ - 31.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ
Владимир Зеленский вновь отказался от мирных переговоров с Москвой, назвав их "нереалистичными", пишет издание The Guardian. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:49+0300
2024-05-31T14:10+0300
политика
россия
украина
переговоры
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь отказался от мирных переговоров с Москвой, назвав их "нереалистичными", пишет издание The Guardian."Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы "ловушкой", — сказано в публикации.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна также прямо сообщать о своей готовности.Кремль в свою очередь заявил, что сейчас нет предпосылок для мирного разрешения конфликта на Украине, а приоритетом для России является достижение целей спецоперации, которые сейчас могут быть достигнуты только военным путем.
https://1prime.ru/20240530/zelenskiy-848681152.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, переговоры, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Владимир Зеленский
13:49 31.05.2024 (обновлено: 14:10 31.05.2024)
 
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ

Guardian: Зеленский снова отказался от переговоров с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь отказался от мирных переговоров с Москвой, назвав их "нереалистичными", пишет издание The Guardian.
"Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы "ловушкой", — сказано в публикации.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна также прямо сообщать о своей готовности.
Кремль в свою очередь заявил, что сейчас нет предпосылок для мирного разрешения конфликта на Украине, а приоритетом для России является достижение целей спецоперации, которые сейчас могут быть достигнуты только военным путем.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным
Вчера, 16:17
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАпереговорыВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала