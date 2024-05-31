https://1prime.ru/20240531/zelenskiy-848707750.html

Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ

Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ - 31.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ

Владимир Зеленский вновь отказался от мирных переговоров с Москвой, назвав их "нереалистичными", пишет издание The Guardian. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:49+0300

2024-05-31T13:49+0300

2024-05-31T14:10+0300

политика

россия

украина

переговоры

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь отказался от мирных переговоров с Москвой, назвав их "нереалистичными", пишет издание The Guardian."Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы "ловушкой", — сказано в публикации.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна также прямо сообщать о своей готовности.Кремль в свою очередь заявил, что сейчас нет предпосылок для мирного разрешения конфликта на Украине, а приоритетом для России является достижение целей спецоперации, которые сейчас могут быть достигнуты только военным путем.

https://1prime.ru/20240530/zelenskiy-848681152.html

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россия, украина, переговоры, владимир зеленский