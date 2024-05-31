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Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ - 31.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ
Владимир Зеленский вновь отказался от мирных переговоров с Москвой, назвав их "нереалистичными", пишет издание The Guardian. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:49+0300
2024-05-31T13:49+0300
2024-05-31T14:10+0300
политика
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переговоры
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь отказался от мирных переговоров с Москвой, назвав их "нереалистичными", пишет издание The Guardian."Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы "ловушкой", — сказано в публикации.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна также прямо сообщать о своей готовности.Кремль в свою очередь заявил, что сейчас нет предпосылок для мирного разрешения конфликта на Украине, а приоритетом для России является достижение целей спецоперации, которые сейчас могут быть достигнуты только военным путем.
https://1prime.ru/20240530/zelenskiy-848681152.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Владимир Зеленский
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, пишут СМИ
Guardian: Зеленский снова отказался от переговоров с Россией
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский вновь отказался от мирных переговоров с Москвой, назвав их "нереалистичными", пишет
издание The Guardian.
"Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы "ловушкой", — сказано в публикации.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна также прямо сообщать о своей готовности.
Кремль в свою очередь заявил, что сейчас нет предпосылок для мирного разрешения конфликта на Украине, а приоритетом для России является достижение целей спецоперации, которые сейчас могут быть достигнуты только военным путем.
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