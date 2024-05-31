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Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией
Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией - 31.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией
Для Бразилии в приоритете отношения с Россией, чем помощь Украине, заявил Владимир Зеленский, слова которого со встречи с латиноамериканскими журналистами... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T18:44+0300
2024-05-31T18:44+0300
2024-05-31T18:44+0300
политика
бразилия
украина
владимир зеленский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая — ПРАЙМ. Для Бразилии в приоритете отношения с Россией, чем помощь Украине, заявил Владимир Зеленский, слова которого со встречи с латиноамериканскими журналистами приводит газета O Globo. "Бразилия должна быть на нашей стороне и выставить ультиматум (России), почему мы должны снова повторять эти вещи?... Бразилия более близка к России, чем к Украине?" — сказал он. Ранее Китай и Бразилия выступили за переговоры по Украине. После встречи главы МИД КНР Ван И и специального советника президента Бразилии Селсу Аморима стороны решили, что все стороны должны создать условия для возобновления диалога. Китай и Бразилия заявили, что в надлежащее время проведут международную мирную конференцию, на которой обсудят все мирные предложения.
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бразилия, украина, владимир зеленский
Политика, БРАЗИЛИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией
Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией, чем с Украиной