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Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией

Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией - 31.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией

Для Бразилии в приоритете отношения с Россией, чем помощь Украине, заявил Владимир Зеленский, слова которого со встречи с латиноамериканскими журналистами... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T18:44+0300

2024-05-31T18:44+0300

2024-05-31T18:44+0300

политика

бразилия

украина

владимир зеленский

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая — ПРАЙМ. Для Бразилии в приоритете отношения с Россией, чем помощь Украине, заявил Владимир Зеленский, слова которого со встречи с латиноамериканскими журналистами приводит газета O Globo. "Бразилия должна быть на нашей стороне и выставить ультиматум (России), почему мы должны снова повторять эти вещи?... Бразилия более близка к России, чем к Украине?" — сказал он. Ранее Китай и Бразилия выступили за переговоры по Украине. После встречи главы МИД КНР Ван И и специального советника президента Бразилии Селсу Аморима стороны решили, что все стороны должны создать условия для возобновления диалога. Китай и Бразилия заявили, что в надлежащее время проведут международную мирную конференцию, на которой обсудят все мирные предложения.

бразилия

украина

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бразилия, украина, владимир зеленский